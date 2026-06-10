Jhorman Toloza re refirió a Tebi Bernal y Alejandra Salguero tras ser captados juntos, ¿qué dijo?

El encuentro entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero sigue dando de qué hablar en redes sociales. Esta vez, Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, se refirió a la situación y compartió su opinión sobre lo que piensa de la relación que están llevando tras lo ocurrido dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué relación hay entre Jhorman Toloza, Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

Durante una reciente dinámica realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhorman Toloza fue consultado por un internauta sobre qué opinaba de la relación actual entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero.

video de Alejandra Salguero desató rumores sobre Tebi Bernal (Foto Canal RCN)

Pues recordemos que Bernal se involucró sentimentalmente con Alexa Torrex, su ahora expareja, mientras ambos se encontraban compitiendo dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Sin embargo, tras finalizar el reality, Torrex y Tebi tomaron distancia; por un lado, la joven cantante sí terminó su relación con Jhorman, mientras que a Bernal se le ha visto en un reciente encuentro con Alejandra Salguero, con quien sostenía una relación mientras se involucró con Alexa.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto, los internautas quisieron saber qué opinaba Jhorman sobre Tebi Bernal y Alejandra Salguero, pues ambos se han visto públicamente teniendo quizá la conversación que él nunca pudo tener con Alexa Torrex luego de todo lo sucedido.

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Ante esto, Toloza manifestó que una posible reconciliación entre ambos creadores de contenido lo tenía sin cuidado, pues no era algo que le afectara a su vida. Así mismo, dejó claro que estaba centrado en su vida y la de sus seres queridos.

"Cada quién hace con su vida lo que quiere, cada quién toma sus decisiones como quieren... Ellos sabrán qué hacer, ellos tendrán sus razones para volver o no volver. No me meto, no me importan, no me interesa"

Como era de esperarse, las declaraciones de Jhorman Toloza no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales.