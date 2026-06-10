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Aida Victoria Merlano pidió respeto por Luisa Castro luego de que le mencionaran a Westcol

Aida Victoria Merlano reaccionó luego de que le mencionaran a su expareja Westcol en público.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Westcol y Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano pide respeto por Luisa Castro/AFP:Tommaso Boddi/CANAL RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano protagonizó una curiosa reacción luego de que varios fanáticos le mencionaran a Westcol en público.

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¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano luego de que le mencionaron a Westcol?

La creadora de contenido estuvo en su natal Barranquilla recorriendo las calles de su ciudad y compartiendo con varios de sus fanáticos, donde además se sorprendió al reencontrarse con quien era su mejor amiga de la infancia.

aida victoria merlano sobre westcol

En medio de su aparición pública, muchos seguidores no dudaron en elogiarla y pedirle fotos.
Sin embargo, en un momento todos comenzaron a gritar "Westcol", el nombre artístico del streamer y expareja de la barranquillera.

Ella sonrío, pero hizo que pararan dicho canto al pedirles respeto por la influenciadora Luisa Castro, actual pareja del creador de contenido.

"Oye ven acá, ustedes no ven que ese hombre tiene su mujer, respeten oye", expresó.

Posteriormente, continuó con su recorrido y sus seguidores ya no hicieron más mención al respecto.

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¿Cómo se llevan Aida Victoria Merlano y Westcol?

Recordemos que, los famosos terminaron luego de una presunta infidelidad por parte del streamer tras enfrentarlo en plena transmisión en vivo.

westcol en relacion con luisa castro

Ambos terminaron bastante mal, tanto que se lanzaron fuertes comentarios en contra semanas después de su ruptura.

Sin embargo, meses más tarde y que ambos lograran sanar lo que pasó entre ellos se reencontraron y en una transmisión en vivo hablaron sobre lo que ocurrió entre ellos demostrando lo mucho que se siguen queriendo y cuánto se alegran por el éxito del otro.

Ambos tenían planeado un proyecto juntos, pero este, al parecer, ya no será ejecutado por algunas razones personales.

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Por ahora, cada uno se encuentra en sus procesos personales y en seguir trabajando en sus respectivos proyectos profesionales, con los que esperan seguir teniendo gran acogida del público.

Westcol espera hacer un cubrimiento del Mundial 2026 muy a su manera, mientras sigue fortaleciendo su relación con Luisa Castro, con quien trata de mantener una relación muy privada.
Aida Victoria Merlano no para de disfrutar su maternidad con su hijo Emiliano y trabajando en su nueva faceta como streamer.

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