Carolina Ramírez mostró el lado más difícil de la maternidad tras una semana de dar a luz

La reconocida actriz, Carolina Ramírez, dio la noticia de que se convirtió en madre el pasado miércoles 3 de junio, pues hizo el esperado anuncio a través de sus redes sociales en donde anunció la llegada de su hijo Sur.

Carolina es una de las actrices con una amplía trayectoria en la pantalla chica en Colombia y desde que ganó fama, poco se ha conocido sobre su vida personal, por lo que, para muchos, su embarazo fue una gran sorpresa.

Desde que es madre primeriza, Ramírez ha compartido con sus seguidores cómo ha vivido la primera semana con su bebé recién nacido, pues no se ha cohibido en compartir momentos importantes junto a él.

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En este caso, se grabó grabando mientras lacta a su bebé y contó cómo le ha ido con eso, mencionando que no es tan fácil, pues hasta hizo caras de lo que estaba sintiendo mientras sostenía a Sur.

¿Qué dijo Carolina Ramírez sobre la lactancia?

En horas de la tarde de este miércoles 10 de junio, siete días después del nacimiento de Sur, su primer hijo, Carolina Ramírez reveló cómo ha vivido en esta semana la lactancia.

Carolina Ramírez confesó qué ha sido lo más complicado desde que nació su bebé. (Foto: Freepik)

La actriz dijo que su bebé agarraba bien un 80% del pecho para tomar leche y que el otro 20% es el cielo para ella, porque al parecer le duele menos en ese porcentaje.

Sin embargo, dijo que lo más difícil para ella en estos días, no han sido las trasnochadas, pus confesó que lleva toda su vida preparándose, pero sí fue claro que cuando su bebé se agarra, sufre.

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¿Cuál detalle dio Carolina Ramírez sobre su maternidad?

Carolian Ramírez ha revelado lo feliz que está, pues con mucho orgullo ha mostrado lo feliz que se siente de convertirse en madre a sus 42 años.

La inesperada confesión de Carolina Ramírez sobre sus primeros días como mamá. (Foto: Freepik)

Sin embargo, sorprendió contando que la lactar ha sido el momento más complicado tras convertirse en madre y por eso dijo, que ya contactó una asesora para que pueda explicarle cómo debería darle leche a su bebé.

Así mismo, dijo que ya se había visto todos los videos, pero al parecer, no le funcionó.