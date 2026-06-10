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Lina Tejeiro reaparece en sus redes tras rumores sobre el género de su bebé: ¿dijo algo al respecto?

Tras varios rumores circulados sobre el género del bebé que espera Lina Tejiro, la actriz reapareció en video en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lina Tejeiro reaparece en sus redes tras rumores sobre el género de su bebé: ¿dijo algo al respecto?
¿Con cuál video reapareció Lina Tejeiro mediante sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana y una de las participantes de la próxima edición de MasterChef Celebrity, sino que también, por confesarles a sus seguidores que está embarazada.

Sin duda, la noticia ha generado una ola de opiniones por parte de los internautas por el curioso anuncio que hizo Lina Tejeiro tras anunciar su embarazo, pues, está orgullosa de esta nueva faceta por la que está atravesando a nivel personal.

Así también, Lina reapareció en sus redes, expresando que no solo está enfrentando por un importante momento a nivel personal, sino que también, está orgullosa al ver cómo avanza su embarazado, mostrando todos los avances de cómo crece su pancita.

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¿Cuál fue el reciente video que compartió Lina Tejeiro mediante sus redes?

Lina Tejeiro reaparece en sus redes tras rumores sobre el género de su bebé: ¿dijo algo al respecto?
Este video compartió Lina Tejeiro en sus redes. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Lina Tejeiro no solo se ha destacado por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, es creadora de contenido digital, pues, suma con una gran cantidad de seguidores mediante sus redes sociales.

Con base en esto, Lina Tejeiro compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 10 millones de seguidores en el que apareció motivada al interpretar una canción.

En el video se evidencia que Lina está interpretando una canción, expresando toda su felicidad y, también, compartiéndoles a sus seguidores que ha disfrutado cada etapa que ha vivido durante su embarazo.

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Por su parte, hace varios días, los seguidores de Lina Tejeiro se han mantenido bajo la expectativa acerca de cuál es el género del bebé que espera la creadora de contenido, pues, aunque por el momento no lo dicho, han crecido varios rumores al respecto.

Lina Tejeiro reaparece en sus redes tras rumores sobre el género de su bebé: ¿dijo algo al respecto?
Así anunció Lina Tejeiro su embarazo. | Foto: Canal RCN

¿Cómo anunció Lina Tejeiro que estaba embarazada?

Recordemos que hace unas semanas, Lina Tejeiro acaparó la atención mediática tras anunciar que está embarazada con un video el cual ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas.

Aunque por el momento Lina Tejeiro no ha revelado la identidad de quién es el padre de su bebé, varios internautas han especulado que se trataría de Daniel Gómez, aunque por el momento, no se ha confirmado la noticia.

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