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Lily Díaz mostró el resultado de su retoque facial y sorprendió con su nueva apariencia

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, reveló el resultado final de un retoque estético en su rostro y mostró cómo luce actualmente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce ahora Lily Díaz tras su retoque facial: sorprendió con el cambio
Así luce ahora Lily Díaz tras su retoque facial: sorprendió con el cambio. (Foto Freepik).

Lily Díaz, hija del fallecido cantante Diomedes Díaz, volvió a captar la atención de sus seguidores tras revelar el resultado de un reciente retoque estético en su rostro. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido mostró cómo luce actualmente y compartió detalles del procedimiento al que se sometió.

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¿Cuál fue el retoque estético que Lily Diaz se realizó en su rostro?

Durante la tarde de este miércoles 9 de junio Lily Díaz sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un sustancioso video en el que recopiló todo el proceso que atravesó para llegar a lucir una nariz perfecta.

El nuevo rostro de Lily Díaz genera reacciones: reveló el resultado final
El nuevo rostro de Lily Díaz genera reacciones: reveló el resultado final. (Foto Freepik).

La joven empresaria manifestó que luego de dos embarazos había decidido someterse a una segunda rinopl*stia para recuperar el aspecto de su nariz, pues reveló que a sus 20 años se había sometido a una primera intervención, pero que esta se desgastó debido a todo el proceso hormonal por el que atravesó en sus embarazos.

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De esta manera, emprendió un nuevo viaje estético en el que tuvo como fin volver a lucir una nariz perfilada y lo más natural posible, así lo manifestó por medio del video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Así mismo, Lily se adelantó a las posibles críticas que podría recibir por modificar su rostro al mencionar: “no está mal buscar un cambio que te haga sentir más segura, más cómoda y, más hermosa”.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Lily Díaz al ver el resultado final de su retoque estético en el rostro?

Sin embargo, la publicación generó una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron su nueva apariencia y la felicitaron por el cambio, asegurando que luce “espectacular”, “hermosa” y aún más radiante que antes.

"Te quedó espectacular", "Quedaste hermosa", "El que tiene plata se la gasta en lo que quiere. Y el que critica es porque le da envidia", "Yo tuviera plata también me hago mi poco de cosas", "Quedó divina o sea antes era divina pero ahora aún más", fueron algunos de los comentarios.

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