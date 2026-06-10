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Maluma habló sobre la llegada de su segundo hijo y su respuesta llamó la atención: ¿qué dijo?

Maluma demostró que la paternidad ocupa un lugar especial en su vida y confesó que le emociona la idea de tener otro hijo.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Maluma habló de su segundo hijo
Maluma confesó cómo se sentía al saber que será papá de nuevo (Foto de AFP/JORGE GUERRERO)

Maluma se ha destacado por ser uno de los cantantes del género urbano más queridos por el público. A lo largo de su trayectoria, el cantante ha demostrado la cercanía que tiene con su público y más cuando se trata de hechos de su vida personal.

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En los 16 años de carrera artística que lleva Maluma, no ha dudado en mostrarse en todas sus facetas, llegando incluso a crecer mientras era famoso, ya que inició en el mundo de la música cuando tenía tan solo 16 años.

Es por ello que, una de las noticias que más causó revuelo en la industria musical y de entretenimiento fue cuando, el 20 de octubre del 2023, anunció que sería papá por primera vez.

Maluma anunció que sería papá
En 2023, Maluma anunció que sería papá por primera vez (Fotos de y Freepik)

¿Cómo fue el anuncio de que Maluma sería papá por segunda vez?

Susana Gómez es la actual pareja de Maluma, quien además también es la mamá de su primera hija, París. La famosa pareja dio a luz en marzo del 2024, generando uno de los momentos más conmovedores de las redes sociales.

Después de un par de años donde compartieron tiernos momentos con su pequeña hija, Maluma y Susana anunciaron la llegada de su segundo hijo. La confirmación fue el 10 de mayo del 2026, a través de las redes sociales de los modelos.

Los seguidores de la pareja no dudaron en comentar sus felicitaciones y sorpresiva que fue esta noticia. Frente a todo ello, Maluma se mostró agradecido por los miles de mensajes positivos que recibió tras el anuncio.

Maluma y Susana Gómez serán papás de nuevo
El anuncio de que Maluma sería papá por segunda vez sorprendió a sus seguidores (Foto de afp/ommaso Boddi)

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¿Cómo se siente Maluma al saber que será papá por segunda vez?

Recientemente, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le preguntó a Maluma cómo se ha sentido con la llegada de su segundo hijo, a lo que el artista emotivamente respondió:

Muy chimba (…) en mi casa todos estamos felices; mis papás, todo el mundo está demasiado emocionado y más porque viene un varoncito (…) con un niño creo que voy a disfrutar a otro nivel

La respuesta emocionó a su seguidores, ya que se trata de una nueva etapa del cantante, donde demostrará una vez más que ser papá también hace parte importante de su vida.

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