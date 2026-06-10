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Alejandro Estrada causó reacciones al volver a hablar sobre la repartición de su premio

Alejandro Estrada tocó nuevamente el tema sobre repartir el premio de La casa de los famosos y lo que dijo causó revuelo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandro Estrada reabrió la polémica sobre su premio
Alejandro Estrada volvió a hablar sobre su premio y desató reacciones. (Foto/ Canal RCN)

Aunque La casa de los famosos Colombia 2026 finalizó el pasado 29 de mayo, los exparticipantes de esta tercera temporada siguen dando de qué hablar, pues todavía están vivas algunas polémicas que ocurrieron durante el reality.

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Uno de los temas que más generó conversación durante los últimos días de la competencia, fue la supuesta repartición del premio del ganador, pues sin saber quién iba a ganar, algunos participantes dieron su predicción y por eso debatieron sobre el premio.

En el caso de Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Alexa Torrex, ellos hablaron de un acuerdo, pues si el actor o el deportista ganaban, se repartían supuestamente el permio.

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De hecho, se dijo en un inicio que, Tebi el pedía a sus fans que apoyaran a Alejo, para así unir fuerzas y que uno de ellos se convirtiera en el ganador; esto, generó todo tipo de reacciones en redes, ya que el deportista fue duramente criticado.

¿Cuál fue el video en el que Alejandro Estrada volvió hablar sobre repartir su premio?

En las diferentes plataformas digitales está circulando un video de Alejandro Estrada, quien apareció en un live, en donde hizo una batalla con otro usuario y en medio d la conversación, dijo que se tenia que ir.

Alejandro Estrada volvió a hablar sobre su premio y desató reacciones
El comentario de Alejandro Estrada sobre su premio que encendió las redes. (Foto/ Canal RCN)

Pero, además, preguntó qué pasaba si se iba en medio de la dinámica y la otra persona le dijo que perdía los incentivos que ya había ganado y ahí, el actor reaccionó con mofa y dijo, que entonces no, porque era como repartir el premio.

Sin duda, eso causó mucha gracia entre los seguidores del “viejo zorro”, quienes reaccionaron con risa en los comentarios.

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¿Cómo se dio el supuesto trato de Tebi Bernal y Alejandro Estrada sobre repartir el premio?

Mencionado anteriormente, una de las últimas polémicas fue el premio del ganador de La casa de los famosos Colombia, pues eso fue un tema que se debatió e incluso desde el equipo de Alejandro Estrada.

El comentario de Alejandro Estrada sobre su premio que encendió las redes
Alejandro Estrada reabrió la polémica sobre su premio. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, el actor y sus excompañeros dijeron durante esa última semana que, si él era el ganador, tratarían la posibilidad de dividir lo que él ganara, porque ese fue un acuerdo que se hizo cuando los dos se reconciliaron tras una diferencia que tuvieron.

Sin embargo, luego de la gran final de la competencia, los internautas notaron que Tebi ya no seguía a su amigo y que Alexa, los había dejado de seguir a los dos.

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