Alejandro Estrada causó reacciones al imitar a Mariana Zapata: “no es la cámara, es la pose”

Durante La casa de los famosos Colombia 2026, se vivieron varios momentos que se hicieron tendencia en las redes sociales, pues no todo fue polémica por los romances y las amistades cuestionables que hubo en la temporada.

De hecho, uno de los momentos que todavía suenan tras convertirse en meme, fue el de Mariana Zapata cuando hicieron el sábado de talentos, liderado por Melissa Gate, quien fue la invitada durante una semana en la competencia.

En esa dinámica, la paisa se postuló con su talento como modelo y al pararse en la tarima, les explicó a sus compañeros cómo son algunas de las poses de las modelos en el momento de tomarle una fotografía.

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Por eso, en su explicación dijo que, no era la cámara, sino la pose y, además, fue clara al decir cómo debía ser la postura para modelar ante la toma de fotografías.

¿Cuál fue el video de Alejandro Estrada siguiendo los tops de Mariana Zapata?

A través de su cuenta de Instagram, Alejandro Estrada publicó un video que causó bastante gracia entre sus seguidores.

Alejandro Estrada parodió a Mariana Zapata y provocó una ola de reacciones. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, usó el audio de Mariana Zapata explicándoles a ellos en La casa de los famosos Colombia cómo debería ser la pose para una fotografía.

En el clip, se ve la expectativa de un modelo profesional cambiando de postura para la foto y luego la realidad, siendo el actor cambiando de pose rápidamente, tratando de imitar al hombre de la referencia.

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Loque causó gracia no solo fueron sus movimientos descoordinados, sino que iba a la par con el audio que se viralizó de Mariana Zapata.

¿Qué ha pasado con el ganador de La casa de los famosos Colombia tras el reality?

Alejandro Estrada ganó un público bastante fuerte durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2026 y eso se ve en sus redes sociales, en donde creció en número de seguidores y donde, además, las interacciones aumentaron.

La inesperada imitación de Alejandro Estrada a Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, ese video haciendo mofa al audio de su excompañera, cuenta con más de 20 mil likes,

Por otro lado, se le ha visto disfrutando de la compañía de algunos de sus excompañeros, e incluso sorprendió al estar en la celebración de cumpleaños de Beba.