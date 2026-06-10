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¿Ya nació el bebé de Blessd y Manuela QM? La pareja fue vista en un hospital de Medellín

Usuarios y páginas de entretenimiento aseguran que Blessd y Manuela QM ya habrían recibido a su primer hijo, el pasado 9 de junio.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Usuarios aseguran que Blessd y Manuela QM fueron vistos en una clínica tras el nacimiento de su bebé
Usuarios aseguran que Blessd y Manuela QM fueron vistos en una clínica tras el nacimiento de su bebé (Foto Freepik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

El cantante Blessd y la creadora de contenido Manuela QM vuelven a ser tema de conversación en redes sociales luego de que comenzaran a circular versiones sobre el supuesto nacimiento de su primer hijo.

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Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente, varias páginas dedicadas a la farándula y algunos usuarios aseguraron que la pareja ya habría recibido al pequeño Caleb.

Redes aseguran que Blessd y Manuela QM ya se convirtieron en padres: esto es lo que se sabe
Redes aseguran que Blessd y Manuela QM ya se convirtieron en padres: esto es lo que se sabe (Foto freepik) (Foto Franck Fife / AFP)

¿Ya nació el bebé de Blessd y Manuela QM?

La información comenzó a difundirse a través de cuentas de entretenimiento en Instagram, donde algunos seguidores afirmaron haber visto a la pareja en un centro médico de Medellín.

De acuerdo con los reportes compartidos en redes, el bebé habría nacido el pasado 9 de junio en el Hospital El Prado, en Medellín. Incluso, algunas personas aseguraron que el menor se encontraría en una incubadora y que Blessd permanecía acompañando a Manuela en la habitación.

Otro usuario afirmó que la creadora de contenido habría dado a luz en una clínica ubicada en el sector de Industriales, alrededor de las 10 de la noche.

Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la pareja ni por fuentes oficiales.

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¿Qué han dicho Blessd y Manuela QM?

Por ahora, ni Blessd ni Manuela QM han realizado publicaciones o declaraciones sobre el supuesto nacimiento de su hijo.

Durante las últimas semanas, Manuela había compartido con sus seguidores que se encontraba en la etapa final de su embarazo, lo que incrementó la expectativa sobre la llegada del bebé.

Sin embargo, hasta ahora no ha publicado fotografías, videos o mensajes que confirmen que ya dio a luz.

De confirmarse la información que circula en redes sociales, este sería el primer hijo de la pareja, una noticia que ha despertado gran interés entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier anuncio oficial por parte de ambos.

Manuela y Blessd confirmaron en enero que estaban esperando su primer hijo, luego de varios meses de especulaciones sobre un posible embarazo. En ese momento revelaron que sería un niño y, tiempo después, comenzó a circular que el pequeño llevaría por nombre Caleb.

El supuesto nacimiento del hijo de Blessd y Manuela QM tiene hablando a las redes
El supuesto nacimiento del hijo de Blessd y Manuela QM tiene hablando a las redes (foto freepik) (Foto Mike Coppola / AFP)
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