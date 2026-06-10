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La Segura reveló el importante momento que vivirá con su hijo Lucca: “Ya no tenemos bebé”

La Segura compartió detalles sobre el crecimiento de su hijo Lucca y sorprendió con una decisión que marcaría una nueva etapa.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Segura llamó la atención al hablar sobre la nueva etapa de su hijo

La Segura volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de compartir un video en el que habló sobre una nueva etapa en la vida de su hijo Lucca. La creadora de contenido contó detalles del proceso que está viviendo junto a su familia.

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¿Qué dijo La Segura sobre Lucca, su hijo?

A través de sus redes sociales, La Segura contó que ella y su pareja iniciaron la búsqueda de un jardín infantil para Lucca, quien actualmente tiene un año y casi tres meses de edad.

En el video, la creadora de contenido explicó que antes de visitar diferentes instituciones asistieron a una cita médica con el pediatra del menor para revisar su crecimiento y resolver dudas relacionadas con esta etapa.

¿Qué dijo La Segura sobre Lucca, su hijo?
La Segura enterneció en redes al hablar sobre el crecimientro de su hijo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Según relató, el especialista les indicó que lo recomendable sería el ingreso al jardín después de los 18 meses. Sin embargo, decidieron comenzar el proceso de búsqueda para conocer distintas opciones y analizar cuál podría adaptarse mejor a las necesidades de su hijo.

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La influenciadora también destacó que, debido a que gran parte de sus actividades laborales se realizan desde casa y cuentan con una red de apoyo, no existe necesidad de que el menor asista a un jardín infantil.

¿Qué dijo La Segura sobre el crecimiento de su hijo Lucca?

Durante la grabación, La Segura comentó que el control médico mostró resultados positivos en el crecimiento de Lucca. De acuerdo con lo que explicó, tanto su desarrollo físico como los indicadores revisados por el pediatra se encuentran dentro de los parámetros esperados para su edad.

¿Qué dijo La Segura sobre el crecimiento de su hijo Lucca?
La Segura reveló detalles sobre el crecimiento de su hijo Lucca / (Foto de Freepik)

Además, señaló que ella y su pareja consideran que el niño disfruta interactuar con otras personas y participar en diferentes actividades, motivo por el cual comenzaron a contemplar la posibilidad de incluirlo en espacios donde pueda compartir con más niños.

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La creadora de contenido aseguró que uno de los aspectos que más valoran es que su hijo tenga oportunidades para jugar, aprender y relacionarse con personas de su misma edad.

La Segura reveló que recorrieron tres jardines infantiles en Medellín para conocer sus metodologías, instalaciones y dinámicas de trabajo. Según contó, durante las visitas analizaron la reacción de Lucca en cada uno de los lugares.

Por ahora, La Segura indicó que aún se encuentran evaluando las opciones antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, reconoció que se trata de un momento significativo para ella, pues representa el inicio de una nueva etapa en el crecimiento de su hijo.

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