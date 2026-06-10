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Valentino reveló que ya tiene fecha confirmada del plan del yate de La casa de los famosos Colombia

Valentino Lázaro dio a conocer detalles de cuándo y cómo será el plan del yate de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia
Valentino Lázaro reveló detalles del plan del yate en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El influenciador Valentino Lázaro dio a conocer la fecha en que realizará el plan del yate del que tanto habló en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuándo será el plan de yate de los participantes de La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido prometió al top de 8 de La casa de los famosos Colombia que iba a rentar un yate para que todos pudieran disfrutar de haber llegado a ese punto de la competencia una vez salieran del reality.

valentino revela el plan del yate

Recordemos que el top 8 se conformó con Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Tebi Bernal, Beba de la Cruz, Mariana Zapata, Campanita y Alexa Torrex.

A través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, confesó que ya rentó el yate y el lugar donde se hospedarán y decidió hacerlo para el próximo 22 de junio.

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¿Quiénes están invitados al plan de yate de La casa de los famosos Colombia?

Según destacó ya ha invitado a algunos como Alejandro Estrada y Juanda Caribe, quienes le confirmaron su presencia, mientras que a otros todavía está por avisarles y preguntarles si les gustaría que fueran otros excompañeros como Nicolás Arrieta y Eidevin, con quienes lograron compartir bastante.

valentino revela el plan yate

"Yo los voy a invitar a todos, estoy tratando de convencerlos para que todos vayan porque hicimos una promesa del top 8 de que sí o sí íbamos a ir. Yo no quiero pel*as, que nadie se emp*je por el bote, que no pase nada de eso y nadie puede llevar más uno, nadie puede llevar a nadie", dijo.

Asimismo, señaló que él entiende la situación por la que están pasando Alexa Torrex y Tebi Bernal, pero destacó que a ambos los ha aconsejado, pero no es un pleito que a él le corresponda.

Puntualizó que si alguien no quiere ir lo entenderá, pues ninguno está obligado a hacer parte.

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Por ahora, Valentino Lázaro sigue planeando el yate con sus excompañeros de reality y cumpliendo con los diversos compromisos que tiene tras La casa de los famosos Colombia.

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