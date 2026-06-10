Valentino reveló que ya tiene fecha confirmada del plan del yate de La casa de los famosos Colombia

El influenciador Valentino Lázaro dio a conocer la fecha en que realizará el plan del yate del que tanto habló en La casa de los famosos Colombia.

¿Cuándo será el plan de yate de los participantes de La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido prometió al top de 8 de La casa de los famosos Colombia que iba a rentar un yate para que todos pudieran disfrutar de haber llegado a ese punto de la competencia una vez salieran del reality.

Recordemos que el top 8 se conformó con Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Tebi Bernal, Beba de la Cruz, Mariana Zapata, Campanita y Alexa Torrex.

A través de una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, confesó que ya rentó el yate y el lugar donde se hospedarán y decidió hacerlo para el próximo 22 de junio.

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¿Quiénes están invitados al plan de yate de La casa de los famosos Colombia?

Según destacó ya ha invitado a algunos como Alejandro Estrada y Juanda Caribe, quienes le confirmaron su presencia, mientras que a otros todavía está por avisarles y preguntarles si les gustaría que fueran otros excompañeros como Nicolás Arrieta y Eidevin, con quienes lograron compartir bastante.

"Yo los voy a invitar a todos, estoy tratando de convencerlos para que todos vayan porque hicimos una promesa del top 8 de que sí o sí íbamos a ir. Yo no quiero pel*as, que nadie se emp*je por el bote, que no pase nada de eso y nadie puede llevar más uno, nadie puede llevar a nadie", dijo.

Asimismo, señaló que él entiende la situación por la que están pasando Alexa Torrex y Tebi Bernal, pero destacó que a ambos los ha aconsejado, pero no es un pleito que a él le corresponda.

Puntualizó que si alguien no quiere ir lo entenderá, pues ninguno está obligado a hacer parte.

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Por ahora, Valentino Lázaro sigue planeando el yate con sus excompañeros de reality y cumpliendo con los diversos compromisos que tiene tras La casa de los famosos Colombia.