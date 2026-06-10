La relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata continúa generando comentarios en redes sociales. En esta ocasión, los internautas destacaron el posible reencuentro entre los creadores de contenido tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

¿Qué ha pasado entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

La historia de Juanda y Mariana sigue siendo recordada por los seguidores del reality. Todo comenzó dentro de La casa de los famosos Colombia, cuando los participantes decidieron formar una alianza y apoyarse mutuamente durante diferentes pruebas del programa.

Sin embargo, la conexión entre ambos no se limitó al juego. En distintos momentos del reality, los creadores de contenido dejaron entrever que su cercanía iba más allá de la estrategia dentro de la competencia.

En redes recuerdan la historia de Juanda Caribe y Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

Tras la salida de Juanda del programa, ambos aparecieron en transmisiones en vivo donde hablaron sobre su vínculo. Aunque reiteraron que no había una relación sentimental, sí aseguraron que mantendrían la amistad y el apoyo mutuo que construyeron.

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Por esta razón, llamó la atención que Juanda Caribe anunciara que acompañaría a Mariana Zapata en Medellín durante una feria en la que ella participaría. Sin embargo, el tema quedó en suspenso, ya que ninguno volvió a pronunciarse públicamente al respecto.

Juanda Caribe afirmó que continuaría apoyando a Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo el papá de Mariana Zapata sobre el reencuentro de Juanda Caribe y su hija?

Durante la mañana del 10 de junio, Juanda Caribe despertó especulaciones al compartir un video desde un aeropuerto. De inmediato, varios internautas interpretaron que estaría viajando a Medellín para reencontrarse con Mariana Zapata.

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Aunque el creador de contenido no entregó mayores detalles sobre su destino, quien sí llamó la atención fue Albeiro Zapata, padre de Mariana. A través de sus redes sociales compartió una imagen que anunciaba el reencuentro entre los integrantes del llamado "Team Blue".

La publicación decía:

"¿Extrañabas al Team Blue? Nosotros también extrañábamos estar juntos".

Posteriormente, se conoció que ambos aparecerían juntos en la feria en la que Mariana participaría. Este gesto fue suficiente para que los fans interpretaran la publicación como una muestra del respaldo que Albeiro mantiene hacia el equipo que se consolidó dentro de la casa más famosa de Colombia.