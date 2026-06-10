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¿Cómo lucía Luisa Fernanda W hace 12 años? Su cambio sorprendió a más de uno

La influencer de moda más reconocida de Colombia compartió una fotografía de cómo lucía antes de sus procedimientos estéticos en el rostro

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Aspecto de Luisa Fernanda W hace 12 años
Así lucía Luisa Fernanda W hace 12 años (Foto de Canal RCN)

Luisa Fernanda W es una influenciadora colombiana la cual se ha destacado por compartir contenido de moda, estilo de vida, e incluso maternidad. Luisa ganó reconocimiento por ser una de las pioneras en el mundo de los “youtubers” en Colombia y gracias a ello se ha mantenido con una comunidad que es fiel a sus formatos en las redes sociales.

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¿Hace cuánto tiempo Luisa Fernanda W es famosa?

La carrera de Luisa Fernanda W comenzó alrededor del 2013, cuando empezó a publicar contenido en sus redes sociales, especialmente videos de humor y entretenimiento. Sin embargo, el momento en el que más reconocimiento ganó fue entre el 2015 y 2016, cuando se consolidó como una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia.

Trayectoria de Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W empezó su carrera en el 2013 (Foto de AFP/Jason Koerner)

En el 2016, Luisa tenía 23 años de edad y se encontraba en el mejor momento de su carrera como “youtuber”. La vida amorosa de Luisa Fernanda W ha estado en el ojo del huracán durante varios años, ya que en el 2018 anunció su noviazgo el difunto Fabio Legarda, lo cual resultó ser uno de los momentos más tensionantes de su vida.

La carrera de Luisa ha estado marcada por muchas críticas respecto a sus relaciones y a su aspecto físico; pero, Luisa ha demostrado ser transparente con todos los percances y limitaciones que ha tenido que pasar desde que se dedica a las redes sociales.

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¿Cómo lucía Luisa Fernanda W hace 12 años?

Recientemente, Luisa Fernanda W publicó una imagen en la que se puede ver claramente cómo lucía hace 12 años, cuando ella tenía 20. La reacción de muchos internautas no fue la mejor, ya que confesaron que había cambiado mucho por los procedimientos estéticos que se ha hecho en el rostro.

Luisa ha confesado en varias ocasiones que se realizó la rinoplastia, además de algunos otros procedimientos que incluyen perfilamiento de labios, bótox en el área de las cejas, diseño de sonrisa, entre otros.

Procedimientos estéticos de Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W se ha sincerado respecto a sus procedimientos estéticos (Foto de Canal RCN)

A pesar de ello, Luisa también ha sido sincera respecto a que después de tener a sus dos hijos, Domenic y Máximo, su cuerpo y su rostro han experimentado una serie de cambios naturales de la maternidad.

 

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