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Jhonny Rivera recordó a Yeison Jiménez tras cinco meses de su muerte con conmovedora anécdota

Conoce todos los detalles sobre la conmovedora anécdota con la que Jhonny Rivera recordó a Yeison Jiménez tras cinco meses de su muerte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera recordó a Yeison Jiménez y reveló una anécdota que conmovió a sus fans
Jhonny Rivera recordó a Yeison Jiménez y reveló una anécdota que conmovió a sus fans. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió en la tarde de este 10 de junio al compartir una anécdota que conmovió a sus seguidores. El relato surgió justo cuando se cumplen cinco meses de la muerte de Yeison Jiménez y despertó múltiples reacciones en redes sociales.

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¿Cuál fue el relato con el que Jhonny Rivera recordó a Yeison Jiménez?

Jhonny Rivera reapareció en sus redes sociales con un conmovedor video en el que compartió una llamativa anécdota sobre cómo surgió uno de sus éxitos musicales junto al difunto cantante Yeison Jiménez, quien este miércoles 10 de junio cumple cinco meses de fallecido.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Según relató el artista por medio del video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en este día especial quiso compartir cómo su canción ‘Sigas bebiendo’ junto a Yeison Jiménez cobró vida tras proponérsela al difunto cantante popular.

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Rivera mencionó que pensó en Yeison Jiménez para llevar a cabo este sencillo musical y al proponérselo tuvo una aceptación inmediata de su parte, por lo que además de terminar siendo un éxito musical, hoy hace parte sin falta de su repertorio musical como forma de homenaje hacia él.

"Esta canción no puede faltar en ninguno de mis conciertos, y más con lo que pasó"

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Las palabras de Jhonny Rivera no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes recordaron con nostalgia a Yeison Jiménez.

¿Cómo y cuándo falleció Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá. El artista viajaba junto a cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, quienes también perdieron la vida.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Desde entonces, familiares, amigos y colegas le han rendido diversos homenajes en distintas regiones del país para mantener vivo su legado musical y recordar el camino que construyó a lo largo de su carrera.

Ahora, cinco meses después de su partida, Yeison Jiménez vuelve a ser tendencia en redes sociales.

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