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Anne Hathaway está embarazada; así lució su enorme barriguita

La actriz Anne Hathaway confirmó que está a la espera de su tercer bebé con tierno video.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
anne hathaway embarazada
Anne Hathaway espera su tercer hijo/AFP: Dimitrios Kambouris

La actriz Anne Hathaway reveló a sus millones de fanáticos que está a la espera de su tercer bebé, fruto de su matrimonio con el actor y productor Adam Shulman.

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¿Anne Hathaway está embarazada por tercera vez?

La estadounidense compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 42 millones de seguidores, un tierno video en el que anunció su embarazo.

En la grabación se ve a la actriz luciendo un atuendo de color blanco largo, con poco maquillaje y su pelo al natural.

anne-Hathaway embarazada por tercer vez

Aparentemente desde su casa, aparece a la cámara cubriéndose su barriguita y luego abre sus brazos para enseñar que está embarazada y en la dulce espera de su tercer hijo.

"Bebé, soy tuya", escribió en la descripción de la publicación haciendo referencia a la canción "Baby, I'm Yours" de Barbara Lewis, la cual agregó en el video.

Anne Hathaway no quiso dar más detalles al respecto, dejando en incertidumbre a sus admiradores sobre la cantidad de meses que tiene.

Recordemos que, la actriz del 'Diablo viste a la moda' tiene dos varones, Jonathan Rosebanks Shulman, quien nació en el año 2016 y Jack Shulman, quien nació en el año 2019.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Anne Hathaway tras su embarazo?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y por el nuevo integrante de la familia, de quien se desconoce si será niño o niña.

anne Hathaway espera su tercer bebe

Entre ellos, las modelos Gigi Hadid y Laura Tobó fueron las primeras en expresar su felicidad por la actriz y que esté viviendo nuevamente esta etapa.

Otros seguidores no tardaron en pedirle que ojalá comparta más información o pueda presentar a su bebé una vez nazca, debido a que suele ser muy reservada con su vida privada.

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La actriz comparte en muy rara ocasión fotografías de sus hijos o su esposo, pues prefiere mantener su vida personal lejos de la opinión pública y la prensa.

Por ahora, sigue disfrutando de este momento tan especial para ella y su familia y generando expectativa sobre la pronta llegada de su tercer bebé y si podrá ser niña.

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