Video inédito de Lucho Díaz discutiendo en la cancha en el debut de Colombia en el Mundial 2026

Los colombianos siguen contentos tras el debut de La Selección Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026, pues los jugadores marcaron tres goles que hacen historia en el deporte del país.

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Tras el juego contra Uzbekistán, quienes solo anotaron un gol en el primer tiempo, este partido se volvió tendencia en redes sociales, uno, por el gran desempeño de los colombianos y dos, porque uno de los futbolistas del equipo adversario, embistió a un camarógrafo.

Sin duda, estos momentos se volvieron de los más comentados de lo que va del Mundial 2026, pero, el juego de los colombianos no pasa desapercibido, ya que los tres goles que marcaron, despertaron la esperanza de todo un país, pues se espere que jueguen así en los próximos partidos.

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En el caso de Lucho Díaz, quien jugó en el primer tiempo, generó conversación en redes tras video inédito en el que se le ve bastante emocionado mientras observa el juego de sus compañeros.

¿Cuál es el video de Lucho Díaz discutiendo en la cancha en el debut de Colombia en el Mundial 2026?

A través de las redes sociales circula un video inédito de Lucho Díaz en el partido debut de Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026, allí, el futbolista se ve cómo presta atención a sus compañeros.

Video muestra a Lucho Díaz discutiendo en la cancha durante el debut de Colombia. (AFP/ Yuri CORTEZ)

En un momento, empieza a gritar que “amarilla”, por una supuesta falta del equipo de adversario, además manotea en son de discusión y se mueve a su alrededor, pero lo que fue la cereza del pastel, es que apenas metieron gol, salió corriendo tirando el termo que tenía en su mano.

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Sin duda, esto causó reacciones, porque todos estaban concentrados en el balón, ignorando cómo era que él discutía solo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia vuelve a jugar este martes 23 de junio en Estadio Akron en Guadalajara, México, contra República Democrática del Congo a las 9:00 PM.

Revelan video inédito de Lucho Díaz en medio de una discusión. (AFP/ Alfredo ESTRELLA)

Se espera que en este partido tengan el mismo desempeño que en su debut, pero como dijo Daniel Muñoz, van día a día preparándose por cada partido y ahora, su enfoque es este segundo juego para así ir avanzando.