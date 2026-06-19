La selección de Argelia denunció la polémica jugada de Messi ante la FIFA: ¿habrá sanción?

El Mundial 2026 apenas comienza, pero ya ha dejado una de las primeras grandes controversias arbitrales del torneo.

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El partido entre Argentina y Argelia, que terminó con victoria para la selección sudamericana por 3-0, ha generado cientos de reacciones en redes sociales por una jugada protagonizada por Lionel Messi.

Aunque el encuentro estuvo marcado por el dominio argentino en el marcador, muchos aficionados centraron su atención en una acción ocurrida durante el compromiso que, según varios usuarios, debió recibir una sanción más severa por parte del cuerpo arbitral.

Argelia denunció una polémica jugada de Messi ante la FIFA: esto podría pasar (Foto JUAN MABROMATA / AFP)

¿Qué pasó durante el partido entre Argentina y Argelia?

La polémica se produjo cuando Lionel Messi protagonizó una fuerte entrada sobre el capitán de Argelia durante una disputa por el balón.

En las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo el futbolista argentino impacta con uno de sus guayos la zona de la pantorrilla y el tobillo del jugador rival.

Pese a la acción, el árbitro central del compromiso señaló la falta, pero decidió no mostrar ninguna tarjeta disciplinaria. Posteriormente, el VAR respaldó la decisión tomada en el campo, por lo que Messi pudo continuar disputando el encuentro sin inconvenientes.

La determinación provocó numerosas críticas entre aficionados, quienes aseguraron que la acción ameritaba al menos una tarjeta amarilla e incluso algunos consideraron que debía ser expulsado.

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¿Qué dijo Argelia tras la polémica con Argentina?

Después del encuentro, la Federación de Fútbol de Argelia presentó una queja formal ante la FIFA manifestando su inconformidad con algunas decisiones arbitrales tomadas durante el partido.

Según revelaron medios internacionales, la delegación africana considera que la acción protagonizada por Lionel Messi sobre su capitán debió ser castigada de manera más severa.

Además, el informe también hace referencia a otra jugada en la que Alexis Mac Allister habría golpeado con el brazo a uno de los futbolistas argelinos sin recibir ninguna sanción disciplinaria.

En el escrito presentado ante la FIFA, la federación aseguró que ambas acciones "podrían haber dado lugar a expulsiones de jugadores argentinos", razón por la que solicitaron revisar lo sucedido durante el compromiso.

La selección de Argelia se quejó ante la FIFA por una acción de Messi (Foto ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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¿Podría ser expulsado Lionel Messi para el próximo partido?

De acuerdo con el reglamento, una vez el partido finaliza y las decisiones arbitrales quedan ratificadas en el terreno de juego, la FIFA solo podría intervenir en situaciones excepcionales previstas por sus normas disciplinarias.

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado ninguna investigación ni una posible sanción contra el capitán argentino, por lo que todo indica que podrá estar disponible para el siguiente compromiso de su selección.