Camarógrafo lesionado en el partido de Colombia reaparece y muestra el inesperado regalo que recibió

El partido entre Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026 dejó no solo la alegría de la victoria de la Selección Tricolor, sino también un inesperado momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Durante una jugada en el encuentro, un camarógrafo terminó en el suelo tras un fuerte impacto que ocurrió en medio de la acción dentro del campo.

El hecho generó preocupación en el estadio y en quienes seguían la transmisión en vivo, aunque con el paso de las horas también se convirtió en uno de los episodios más comentados del compromiso.

Tras la aparatosa caída en el Colombia vs. Uzbekistán, el camarógrafo recibió un gesto inesperado (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)

¿Qué le pasó al camarógrafo durante el partido Colombia vs. Uzbekistán?

A través de redes sociales circularon varios videos del momento exacto en el que el camarógrafo es impactado mientras realizaba su trabajo en la zona lateral del campo.

En medio de una disputa por el balón, el jugador uzbeko Abdukodir Khusanov terminó involucrado en la acción que provocó que el camarógrafo perdiera el equilibrio y cayera al suelo de manera inesperada.

El momento quedó registrado desde diferentes ángulos por asistentes y aficionados en el estadio, mostrando cómo el profesional quedó tendido en el piso, visiblemente afectado, mientras se llevaba las manos a las piernas.

De inmediato, el equipo médico del estadio acudió a atenderlo y posteriormente fue trasladado para una valoración más detallada en una ambulancia.

Camarógrafo que cayó en el Colombia vs. Uzbekistán reaparece con regalo que sorprendió a todos (Foto Yuri CORTEZ / AFP)

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¿Cómo se encuentra el camarógrafo tras la caída?

Horas después del incidente, comenzó a circular una imagen que llamó la atención de los usuarios en redes sociales: el camarógrafo aparece sonriente sosteniendo un regalo muy especial enviado tras lo ocurrido.

Según se conoció, el propio jugador involucrado en la jugada le habría enviado su camiseta firmada como gesto de disculpa, con un mensaje en el que lamentaba lo sucedido durante el partido.

Además, la Asociación de Fútbol de Uzbekistán también se pronunció sobre el hecho, compartiendo un mensaje en el que confirmaron que representantes del equipo visitaron al camarógrafo para conocer su estado de salud y entregarle la camiseta firmada por Khusanov.