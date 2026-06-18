James Rodríguez habló de su debut en el Mundial y le envío mensaje a los hinchas, ¿qué dijo?

Tras la gran victoria de la Selección Colombia en su partido debut en el Mundial 2026 contra Uzbekistán, muchos de los jugadores se mostraron emocionados por el apoyo que recibieron de los hinchas durante el encuentro.

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¿Cuándo fue el partido debut de Colombia en el Mundial 2026?

El pasado miércoles 17 de junio, la Selección Colombia se enfrentó contra la Selección de Uzbekistán. El marcador del partido terminó con un 3 – 1 a favor de la tricolor con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz.

El lugar en el que se llevó a cabo el partido fue en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El recinto deportivo tiene una capacidad de aproximadamente 83.000 a 87.000 personas, consolidándolo como uno de los estadios más grandes de América.

La sorpresa se la llevó la tricolor al salir al campo, ya que pudieron darse cuenta de que el aforo del lugar estaba casi completamente lleno. Más de 80.000 aficionados asistieron para apoyar al equipo en el partido debut del Mundial.

Más de 80.000 aficionados asistieron a México a apoyar a la Selección Colombia (Foto de AFP/Alfredo ESTRELLA)

Una noche antes del partido, se llevó a cabo un histórico “banderazo” en el que estuvieron presentes entre 3.500 y 4.000 aficionados en el Ángel de la Independencia de CDMX, demostrando la emoción de los colombianos al saber que su selección hace parte del torneo de fútbol más importante del mundo.

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¿Qué les dijo James Rodríguez a los hinchas?

James Rodríguez es considerado como uno de los jugadores más importantes de la historia de la Selección Colombia; es por ello que, actualmente porta el brazalete de capitán en el equipo tricolor. Mucha de la fanaticada colombiana está emocionada con la participación del cucuteño en el que sería su tercer Copa del Mundo.

El de 2026, es la tercer Copa del Mundo en la que participa James Rodríguez (Foto de AFP/Alfredo ESTRELLA)

Tras la victoria del equipo colombiano en su partido debut, James Rodríguez confesó la dificultad del partido y el desgaste físico que había sufrido durante el encuentro; sin embargo, también mencionó que se sentía profundamente emocionado y que estaba viviendo esta experiencia como si fuera la primera vez.

Un día después del encuentro, James publicó unas fotos portando el uniforme del equipo durante el partido y agradeciéndole a los fanáticos que asistieron al estadio para alentarlos.

Primer paso y una gran alegría para todos en nuestro país. Fue fantástico el acompañamiento en el estadio. Vamos por mucho más

Las palabras de James emocionaron a sus fans, quienes están dispuestos a seguir el recorrido de la tricolor en la Copa del Mundo.