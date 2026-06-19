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Vozinha, arquero de Cabo Verde, vivirá un esperado reencuentro con su madre en el Mundial 2026

La madre de Vozinha, arquero de Cabo Verde, podrá viajar al Mundial 2026 para verlo jugar ante Uruguay en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Vozinha, arquero de Cabo Verde, vivirá un esperado reencuentro con su madre
Vozinha podrá reencontrarse con su madre en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Lo que comenzó como una preocupación para uno de los protagonistas inesperados del Mundial 2026 terminó tomando un rumbo diferente a pocos días de un partido clave para Cabo Verde.

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¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde?

Vozinha tiene 40 años y juega en la segunda división de Portugal. Sin embargo, su nombre empezó a ocupar titulares internacionales después de su destacada actuación frente a España.

Durante ese encuentro realizó varias atajadas que permitieron a Cabo Verde conseguir un empate que muchos consideran uno de los resultados más importantes en la historia del fútbol del país africano.

El desempeño del arquero fue ampliamente comentado por aficionados y medios deportivos alrededor del mundo.

¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde?
Vozinha, arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Ahora, además de prepararse para enfrentar a Uruguay, Vozinha podría vivir un momento especial fuera de la cancha: ver a su madre acompañándolo en el Mundial 2026, algo que ahora está más cerca de hacerse realidad.

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¿Por qué la madre de Vozinha no había podido viajar al Mundial 2026?

La historia del arquero de Cabo Verde llamó la atención durante los últimos días no solo por su desempeño dentro de la cancha, sino también por una situación familiar que se conoció tras el empate de su selección frente a España.

Después del encuentro, el guardameta explicó que su madre no había podido acompañarlo en el Mundial debido a dificultades al momento de obtener la visa para ingresar a Estados Unidos.

¿Por qué la madre de Vozinha no había podido viajar al Mundial 2026?
La madre de Vozinha ser prepara para acompañarlo en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Según comentó, no habían logrado completar los trámites a tiempo y él esperaba contar con su presencia en las tribunas durante este momento importante de su carrera.

Las declaraciones del futbolista generaron interés debido a que Cabo Verde participa por primera vez en una Copa del Mundo y el arquero se convirtió en una de las figuras más comentadas del torneo tras su actuación frente a la selección española.

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¿Cómo logró la madre de Vozinha obtener la visa para viajar al Mundial?

La situación comenzó a resolverse después de que el caso llegara a las autoridades de Estados Unidos. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, informó que la madre de Vozinha podrá viajar para asistir al partido entre Cabo Verde y Uruguay en Miami.

De acuerdo con el comunicado divulgado por Jeffries, las tarifas relacionadas con el proceso fueron eximidas y comenzaron los preparativos para su desplazamiento. Además, funcionarios del Departamento de Estado confirmaron que estaban trabajando para facilitar el viaje de la madre del arquero.

Las autoridades también señalaron que los familiares directos de los futbolistas que participan en el Mundial 2026 pueden acceder a exenciones relacionadas con ciertos requisitos migratorios establecidos para ciudadanos de algunos países.

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