¿Valentino Lázaro confirmó el embarazo de Karina García? Así reaccionó ella | VIDEO

Karina García continúa dando de qué hablar en redes sociales luego de que aumentaran los rumores sobre un posible embarazo. En las últimas horas, Valentino Lázaro habría revelado por accidente esta información durante un en vivo, donde mencionó que la influenciadora estaría esperando un bebé con Kris R, su pareja sentimental. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reacción.

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¿Valentino Lázaro confirmó el embarazo de Karina García?

El pasado miércoles 17 de junio, Karina García, Valentino Lázaro y Beba de la Cruz se reunieron junto a miles de colombianos para disfrutar el debut de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.

La actual pareja de Karina García es el cantante Kris R ( Foto Prensa Canal RCN)

Aunque el ambiente estaba marcado por el encuentro deportivo, los creadores de contenido aprovecharon para realizar un en vivo en el que compartieron el momento con sus seguidores y hablaron de temas alejados del partido, entre ellos, el supuesto embarazo de Karina García.

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Y es que, en medio del compromiso deportivo, los influenciadores improvisaron una canción en la que mencionaban qué harían si Colombia anotaba un gol. En ese momento, Valentino aprovechó para lanzar un comentario en medio de los cánticos: “si meten el gol, de Kris R me preñó”, aunque en cuestión de segundos decidió guardar silencio.

Sin embargo, tras notar la reacción de Karina García, el joven influenciador continuó haciendo comentarios relacionados con este episodio en la vida de la creadora de contenido, aumentando las dudas entre sus seguidores.

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¿Cómo reaccionó Karina García ante la afirmación de Valentino Lázaro sobre su supuesto embarazo?

Al escuchar a Valentino Lázaro, quien se encontraba sentado justo al lado suyo, Karina García únicamente se limitó a soltar su característica carcajada, sin intentar siquiera persuadirlo para que no hiciera ese tipo de comentarios.

Sin embargo, al escucharlo repetir nuevamente este cántico, la creadora de contenido se abalanzó hacia él para evitar que continuara con dicha afirmación. Además, entró en el juego al mencionar: “Si meten el gol, no quiero más hijos”.

Los rumores del embarazo de Karina iniciaron gracias a una confesión de Yina (Foto de Freepik)

En ese instante, Beba de la Cruz le aseguró que eso era mentira, ya que ella sí quería tener un tercer hijo. Ante esto, Karina le respondió que ya tenía suficiente con sus dos hijos y rápidamente desvió el tema hacia el partido que se disputaba en ese momento entre Colombia y Uzbekistán.

Lo cierto es que, aunque la reacción de Karina García no confirmó que esté esperando un bebé, su interacción con Valentino Lázaro durante el en vivo terminó avivando aún más los rumores sobre un posible embarazo.