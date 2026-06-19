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Yaya Muñoz contó cómo una supuesta amiga se involucró con su ex; ¿reveló sus identidades?

Yaya Muñoz contó cómo una amiga se metió con su expareja y la decisión que tomó tras anécdota.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yaya Muñoz recordó la vez que una amiga salió con su ex
Yaya Muñoz sorprendió al contar lo que hizo una amiga con uno de sus exparejas. (Foto: Canal RCN)

Yaya Muñoz sorprendió al revelar una experiencia personal que vivió con una amiga y una de sus exparejas sentimentales.

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¿Qué contó Yaya Muñoz sobre una amiga y su expareja?

La creadora de contenido contó la historia durante una transmisión de Tamo en vivo, donde explicó por qué prefiere mantener separadas sus amistades de sus relaciones amorosas.

Yaya recordó una situación que vivió luego de terminar una relación sentimental. Según contó, una amiga muy cercana, a quien identificó como “la amiga loca”, habría empezado a tener una relación con su expareja.

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La influenciadora explicó que, tiempo después de la ruptura, comenzó a notar algunas coincidencias que despertaron sus sospechas.

Yaya Muñoz recordó la vez que una amiga salió con su ex
Yaya Muñoz sorprendió al contar lo que hizo una amiga con uno de sus exparejas. (Foto: Canal RCN)

Una de ellas fue que la joven compartía en sus redes sociales algunos regalos que estaba recibiendo y que, según Yaya, eran muy parecidos a los que ella había recibido cuando estaba con esa persona.

Además, aseguró que, con el paso del tiempo, también empezó a notar que la llevaban a los mismos lugares que ella frecuentaba cuando estaba en esa relación.

“Buscar el reemplazo mío”, expresó Yaya mientras relataba la historia, dando a entender que, desde su perspectiva, él no estaba buscando una nueva relación, sino alguien que ocupara el lugar que ella había tenido en su vida.

¿Por qué Yaya Muñoz decidió no involucrar a sus amigas en sus relaciones?

Yaya también contó que hubo un detalle particular que terminó confirmando sus sospechas.

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Según relató, en algún momento dejó una pijama en la casa de este hombre y, tiempo después, vio a la otra mujer compartiendo en redes sociales fotografías usando esa misma prenda.

Yaya Muñoz recordó la vez que una amiga salió con su ex
Yaya Muñoz sorprendió al contar lo que hizo una amiga con uno de sus exparejas. (Foto: Canal RCN)

Mientras contaba la anécdota, Tamo reaccionó sorprendido, especialmente cuando ella mencionó la pijama con muñequitos que reconoció en las publicaciones.

La creadora de contenido explicó que este tipo de situaciones la llevaron a tomar una decisión importante en su vida personal.

Por esta razón, aseguró que actualmente evita involucrar a las personas cercanas en sus relaciones sentimentales y procura mantener esos aspectos de su vida por separado.

Tras sus palabras, muchos usuarios reaccionaron con especulaciones sobre quién podría tratarse, llegando incluso a mencionar el nombre de Tatiana Ángel.

 

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