Mientras la Selección Colombia continúa su camino en el Mundial 2026, una publicación en redes sociales relacionada con Richard Ríos llamó la atención de varios aficionados.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Revelan qué pasó con el camarógrafo que cayó durante el partido Colombia vs. Uzbekistán: así salió del estadio

¿Quién es la pareja de Richard Ríos?

La pareja de Richard Ríos es Madu Carvalho, una modelo e influencer brasileña nacida en Río de Janeiro. Aunque ambos suelen mantener gran parte de su vida personal fuera de la exposición pública, su relación ha despertado interés entre los seguidores del futbolista y de la Selección Colombia.

Los primeros rumores sobre un posible romance comenzaron a finales de 2024. Sin embargo, la relación se confirmó en abril de 2025, cuando aparecieron juntos durante la ceremonia de premiación del Campeonato Paulista en Brasil.

La pareja de Richard Ríos es Madu Carvalho / (Foto de AFP)

Desde entonces, la pareja ha sido vista en distintos momentos compartidos. Entre ellos, un viaje a Estados Unidos en el que recorrieron algunos lugares reconocidos mientras se disputaba el Mundial de Clubes.

Con la participación de Colombia en el Mundial 2026, el interés por la vida personal de Richard Ríos volvió a crecer entre los aficionados, especialmente por lo ocurrido en el debut de la selección.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Video inédito de Lucho Díaz discutiendo en la cancha en el debut de Colombia en el Mundial 2026

¿Cómo le ha ido a Richard Ríos en el Mundial 2026?

El inicio del Mundial ha tenido un panorama diferente para Richard Ríos en comparación con lo que muchos esperaban. En el partido frente a Uzbekistán, el técnico Néstor Lorenzo decidió apostar por Gustavo Puerta como titular en el mediocampo.

La ausencia de Ríos en la formación inicial no estuvo relacionada con problemas físicos ni sanciones. Según se conoció, se trató de una decisión táctica tomada por el cuerpo técnico, que durante los meses previos al torneo fue consolidando a Puerta en esa posición.

Richard Ríos ha generado conversación en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Tras el encuentro, Richard se refirió a la situación con tranquilidad. El jugador destacó el trabajo de Gustavo Puerta y reconoció que se ganó la oportunidad de ser titular.

Además, señaló que todos los integrantes del plantel están preparados para responder cuando el entrenador lo considere necesario.

Artículos relacionados Fredy Guarín Fredy Guarín y Andreina Fiallo aparecieron juntos en el Mundial 2026; ¿hubo reconciliación?

¿Qué publicó la pareja de Richard Ríos tras el partido contra Uzbekistán?

Después del encuentro entre Colombia y Uzbekistán, Madu Carvalho realizó una publicación que no pasó desapercibida entre los seguidores del futbolista.

A través de sus redes sociales compartió una foto tomada desde la tribuna de un estadio. En la imagen aparecía acompañada por varias personas que, según internautas, serían familiares cercanos. Todos lucían la camiseta de la Selección Colombia.

Aunque la publicación no incluía un mensaje relacionado directamente con la situación deportiva de Richard Ríos, varios usuarios interpretaron la imagen como una muestra de respaldo hacia el jugador en un momento en el que no tuvo participación como titular.

Mientras tanto, Richard Ríos continúa enfocado en los próximos retos del combinado nacional y en la posibilidad de recuperar protagonismo dentro del equipo Colombiano.