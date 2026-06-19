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Él es Adam Shulman, esposo de Anne Hathaway y con quien espera su tercer hijo

Adam Shulman, esposo de Anne Hathaway, volvió a generar interés tras confirmarse el tercer embarazo de la actriz.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Él es Adam Shulman, esposo de Anne Hathaway
Adam Shulman es el esposo de Anne Hathaway / (Foto de AFP)

Aunque Anne Hathaway suele ocupar los titulares por sus proyectos en el cine, su vida familiar también despierta curiosidad. Tras la noticia sobre el embarazo de la actriz, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién es el hombre que la ha acompañado durante más de una década.

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¿Quién es Adam Shulman, el esposo de Anne Hathaway?

Adam Shulman es un actor, productor y empresario estadounidense que ha mantenido un perfil mucho más discreto que el de su esposa. Aunque ha participado en algunos proyectos audiovisuales, gran parte de su reconocimiento público proviene de su relación con Anne Hathaway.

La pareja se conoció en 2008 y, desde entonces, construyó una relación que se ha mantenido alejada de las controversias que suelen rodear a las celebridades de Hollywood. Cuatro años después de iniciar su noviazgo, decidieron casarse en una ceremonia realizada en California.

¿Quién es Adam Shulman, el esposo de Anne Hathaway?
Él es Adam Shulman, esposo de Anne Hathaway / (Foto de AFP)

A lo largo de los años, Shulman ha acompañado a Hathaway en diferentes momentos de su carrera, aunque ambos han preferido mantener la mayor parte de su vida privada fuera de los reflectores.

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¿A qué se dedica Adam Shulman además de actuar?

Además de su trabajo como actor, Adam Shulman ha desarrollado proyectos empresariales relacionados con la joyería. Junto con algunos socios, participó en la creación de una firma dedicada al diseño y fabricación de piezas artesanales.

Su trayectoria profesional también incluye labores como productor. Aunque no cuenta con la misma exposición mediática que Anne Hathaway, ha construido una carrera en diferentes áreas de la industria del entretenimiento y los negocios.

Esta combinación de actividades le ha permitido mantener una presencia constante en el sector creativo sin convertirse en una figura habitual de la prensa de espectáculos.

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¿Cuántos hijos tienen Anne Hathaway y Adam Shulman?

Anne Hathaway y Adam Shulman son padres de dos hijos. Su primer hijo, Jonathan, nació en 2016, mientras que Jack llegó a la familia en 2019.

La actriz ha hablado en algunas oportunidades sobre la importancia de la maternidad en su vida y también ha destacado el apoyo que ha recibido de su esposo durante los distintos desafíos personales y profesionales que ha enfrentado.

Con más de una década de matrimonio, Hathaway y Shulman continúan siendo una de las parejas más estables de Hollywood. Aunque suelen mantener la privacidad de su hogar, cada vez que surge una noticia relacionada con la actriz, el interés por conocer más sobre su esposo y su familia vuelve a crecer entre sus seguidores.

¿Cuántos hijos tienen Anne Hathaway y Adam Shulman?
Anne Hathaway y Adam Shulman esperan a su tercer hijo / (Foto de AFP)
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