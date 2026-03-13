Desde hace varios días, miles de internautas han generado diversos comentarios en las diferentes plataformas digitales acerca de un supuesto “shippeo” entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

A raíz de este supuesto shippeo, Alexa y Tebi han tenido un aparente distanciamiento tras los diversos acontecimientos que se han presentado en la competencia, en especial, desde que revelaron varias confesiones en el detector de mentiras.

Por ello, varios de sus seguidores han estado pendientes acerca de los respectivos pronunciamientos que han hecho, Jhorman Toloza, prometido de Alexa y la novia de Tebi Bernal, Alejandra Salguero.

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¿Qué dijo recientemente Jhorman Toloza, prometido de Alexa tras el presunto “shippeo” que ella tiene con Tebi Bernal?

Desde luego, Jhorman Toloza ha captado la atención mediática en las redes sociales, no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser el prometido de Alexa Torrex.

Esto dijo Jhorman Toloza. esposo de Tebi Bernal en sus redes. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, miles de usuarios han estado pendientes acerca de la opinión que ha podido tener Jhorman a raíz del shippeo que se ha presentado entre su prometida y Tebi, quienes han demostrado tener una especial amistad.

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Recientemente, Jhorman Toloza compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 400 mil seguidores, una historia en la que expresó las siguientes palabras:

“Yo sabiendo que soy el único de todo mi árbol que rompió patrones y cambió todas las reglas del juego. Acá no nos rendimos, vamos a darle hasta el final”, agregó Jhorman Toloza.

¿Cómo ha sido la amistad de Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

¿Cuál ha sido el vínculo que se ha visto reflejado entre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Recordemos que el reciente shippeo que se presentó entre Alexa Torrex y Tebi Bernal se presentó en los últimos días tras un aparente acercamiento que ocurrió entre ambos, en especial, por la especial amistad que han tenido en La casa de los famosos Colombia, tras dos meses de convivencia.

Por su parte, ambas celebridades han dividido múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras las diferentes estrategias que han llevado a cabo en la competencia.