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Altafulla sorprendió con cambio en el rostro y lanzó pregunta: “¿Me veo mejor?”

Altafulla llamó la atención de sus seguidores tras mostrar en redes sociales un evidente cambio en su rostro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado cambio de Altafulla en el rostro
El inesperado cambio de Altafulla en el rostro. (Foto Canal RCN).

El ganador de La casa de los famosos Colombia segunda temporada Andrés Altafulla llamó la atención de sus seguidores en las últimas horas tras mostrar en redes sociales un evidente cambio en su rostro. El joven cantante compartió el resultado de este retoque estético y aprovechó para preguntarles a sus fanáticos si consideran que ahora luce mejor, desatando todo tipo de reacciones.

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¿Cuál fue el cambio que Altafulla se realizó en el rostro?

Durante la mañana de este martes 28 de abril, Andrés Altafulla mantuvo al tanto a sus seguidores sobre los retoques que se realizó en las últimas horas en su clásico look de cabello rubio. Sin embargo, en esta ocasión sumó un paso más a ese ritual que hace cada cierto tiempo: la estilización de sus cejas.

Altafulla impacta con transformación en su rostro
Altafulla impacta con transformación en su rostro. (Foto Canal RCN).

El artista compartió, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, parte del proceso mientras una estilista de Medellín, con más de dos décadas de experiencia, trabajaba en sus tupidas cejas.

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Altafulla comentó en medio del procedimiento que nunca se había hecho algo similar, más allá de la línea que luce en su ceja izquierda. Incluso, bromeó con la profesional al decirle que nunca había permitido que nadie tocara sus cejas de esa manera.

“Este poder no se lo había entregado a nadie, ¿oíste, mi amor? Siéntete privilegiada, porque esas cejas llevan 30 años de crecimiento saludable”.

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¿Cómo quedó Altafulla tras estilizar sus cejas?

Ansioso por ver el resultado, Altafulla les preguntó a quienes lo rodeaban si este retoque mejoraba su rostro, aunque en el video no se alcanza a escuchar una respuesta.

“Dios mío bendito, ¿cambié? ¿Me veo mejor?”, dijo el cantante, quien además lanzó un comentario en tono de broma a la estilista, advirtiéndole que no lo dejara trasquilado.

Esto provocó la reacción inmediata de la profesional: “Donde usted me denuncie en redes, ahí se me acaba la carrerita de 25 años... que vea, que la maquilladora de Medellín, que me dejó...”.

Lo cierto es que las cejas del artista quedaron simétricas y mejoraron su aspecto en gran medida ocasionando comentarios positivos en redes sociales.

Altafulla reaparece con cambio en el rostro
Altafulla reaparece con cambio en el rostro. (Foto Canal RCN).
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