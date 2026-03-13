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Carlos Vives se viste de luto tras dolorosa pérdida de un ser querido

El cantante Carlos Vives le dio el último adiós a un importante ser querido que falleció el pasado jueves 12 de marzo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Carlos Vives asiste a la 25ª edición de los Premios Grammy Latinos en el Centro Kaseya.
Carlos Vives lamentó el fallecimiento de su exmánager. Foto | Giorgio VIERA.

E

l pasado jueves 12 de marzo, se confirmó el fallecimiento de Manuel José Riveira Farfán, quien era conocido en vida como 'Mane', a sus 64 años. El productor musical era recordado por su trabajo como mánager del artista Carlos Vives a lo largo de sus inicios en su carrera musical.

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¿Quién era Manuel José Riveira Farfán y de qué falleció?

Según los reportes entregados en las últimas horas, el recordado productor partió de este plano terrenal tras enfrentar varios quebrantos en su salud.

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'Mane', se destacó a lo largo de su trayectoria por acompañar al cantante colombiano en un momento crucial de su carrera como artista, además de ser partícipe en procesos importantes al interior de su equipo de trabajo.

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El recordado productor fue parte fundamental del camino que llevó a Vives a consolidarse en la industria musical, además de estar presente en momentos destacados como el reconocimiento que el cantante recibió en 2002 con el Grammy Anglo por el álbum Déjame entrar.

Y no solo eso, su presencia en la vida del samario también se vio reflejada en proyectos importantes como Clásicos de la Provincia y El rock de mi pueblo, discos que marcaron la carrera del artista.

Carlos Vives asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2025.
Carlos Vives despidió a importante ser querido. Foto | Ivan Apfel.

¿Cuál fue la pérdida que sufrió el cantante Carlos Vives?

Así mismo, se conoció que Manuel José Riveira Farfán falleció. en su casa en la Avenida del Libertador, en la capital del Magdalena, lugar en el que estaba en proceso de recuperación de una enfermedad.

Además del rol que jugó en la formación artística de Vives, Manuel José siempre mantuvo una relación cercana con su ciudad, Santa Marta, siendo uno de los principales promotores de la riqueza cultural de su tierra natal.

Y es que, además de la gran influencia que ejerció hacia las figuras artísticas, también se convirtió en una figura importante y en un mentor para todos aquellos que soñaban con hacerse un lugar en la industria de la música.

Por ahora, la ciudad se prepara para despedir a un ídolo que sin duda deja un gran vacío en el corazón de quienes lo conocieron en vida, pero también en la ciudad en donde será recordado por su gran aporte al reconocimiento y el valor de la cultura de la capital del Atlántico.

Carlos Vives en Los Premios Nuestra Tierra.

Más allá de su rol directivo, Riveira mantuvo siempre un vínculo estrecho con su natal Santa Marta, siendo un promotor incansable de la cultura y el arte local. Su influencia trascendió la mera gestión de un artista, convirtiéndose en un mentor para muchos que soñaban con incursionar en la música. Su partida deja un vacío significativo en el corazón de la ciudad samaria, donde siempre será recordado como un pilar en la industria cultural.

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