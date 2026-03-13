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Lucas Arnau revela cómo vive el duelo tras el fallecimiento de su mascota: "no puedo con este dolor"

Lucas Arnau conmovió en redes tras enviar un mensaje de despedida a su mascota, quien lo habría acompañado por varios años.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Lucas Arnau revela cómo vive el duelo tras el fallecimiento de su mascota
Lucas Arnau vive el duelo tras el fallecimiento de su mascota / (Foto de Freepik)

El cantante Lucas Arnau utilizó sus redes sociales para compartir una noticia que generó reacciones entre sus seguidores. El artista se mostró conmovido tras revelar el fallecimiento de su mascota Tunchito.

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¿Cómo falleció la mascota de Lucas Arnau?

El cantante Lucas Arnau informó a sus seguidores que su mascota Tunchito falleció luego de un accidente que ocurrió cuando él conducía su vehículo. Según explicó en un video publicado en sus redes sociales el 11 de marzo, el perro se atravesó en el camino y él no logró reaccionar a tiempo.

Lucas Arnau se viste de luto
Lucas Arnau relata el incidente con su mascota / (Foto de Freepik)

De acuerdo con su relato, el impacto provocó lesiones en el animal, entre ellas una fractura en una de sus patas y una complicación en uno de sus pulmones. Arnau explicó que el perro debía ser sometido a un procedimiento médico para intentar estabilizar su estado de salud.

En ese momento, el cantante pidió a sus seguidores que lo acompañaran con oraciones para que su mascota pudiera superar el procedimiento médico. También explicó que, según los veterinarios, existía una probabilidad del 50 % de que el animal lograra sobrevivir.

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¿Cómo confirmó Lucas Arnau el fallecimiento de su perro?

Horas después de haber compartido el video en el que pedía apoyo para su mascota, Lucas Arnau confirmó la noticia que varios seguidores estaban esperando conocer. En la mañana del 12 de marzo, informó que Tunchito no logró superar la cirugía.

¿Cómo confirmó Lucas Arnau el fallecimiento de su perro?
Lucas Arnau confirmó el fallecimiento de su mascota / (Foto de Freepik)

El artista comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó varias fotografías junto a su perro. Las imágenes mostraban distintos momentos que compartieron desde que el animal llegó a su hogar cuando era cachorro.

En el mensaje que acompañó las fotografías, Arnau expresó el impacto que le generó la pérdida y agradeció por el tiempo que compartió con su mascota.

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¿Qué dijo Lucas Arnau en su mensaje de despedida?

En su publicación de Instagram, el cantante escribió un mensaje dedicado a su perro en el que habló del vínculo que tenían. Allí expresó que aún le resulta difícil comprender lo ocurrido.

“No sé cómo vamos a hacer para vivir sin ti. No me cabe en la cabeza lo que está pasando. No puedo con esta impotencia y con este dolor”, escribió el artista.

También mencionó que el animal dejó una huella importante en su vida y en la de su familia. En la publicación, Arnau agregó que extrañará a su mascota y agradeció el tiempo que compartieron.

Tras conocer lo sucedido, seguidores y colegas del cantante dejaron mensajes de apoyo en los comentarios de la publicación. Algunos afirmaron que siguieron de cerca la situación desde el momento en que el artista pidió oraciones para la recuperación de su mascota.

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