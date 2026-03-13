Sara Uribe sorprendió al contar cómo descubrió una infidelidad en casa de su ex: así fue el momento

En medio de una conversación en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?, Sara Uribe sorprendió al recordar la vez que descubrió una infidelidad, generando todo tipo de comentarios.

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¿Quiénes han sido las parejas de Sara Uribe?

A lo largo de su carrera pública, la modelo y presentadora Sara Uribe ha compartido detalles sobre sus relaciones sentimentales, algunas de ellas muy comentadas por los medios y sus seguidores.

Entre sus parejas más conocidas se encuentra Daniel Calderón, con quien mantuvo una de sus relaciones más recordadas. Estuvieron juntos cerca de cinco años en una primera etapa y, aunque terminaron en 2014, se dieron una nueva oportunidad que se extendió hasta 2016, finalizando en buenos términos.

Otro romance que llamó la atención fue con el exfutbolista Fredy Guarín, padre de su hijo Jacobo. Su relación fue muy comentada, sobre todo por el tiempo que vivieron juntos en China entre 2018 y 2020. Pese a la separación, Sara ha señalado que mantiene un vínculo de respeto con Guarín por su rol como padre.

Sara Uribe y Fredy Guarín tienen un hijo en común. / (Foto del Canal RCN y AFP)

En 2012, Sara también tuvo un romance con Jhoan Álvarez durante su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele. Esta relación duró algunos meses tras la finalización del programa y estuvo en el ojo público por la exposición mediática del reality.

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¿Qué historia de infidelidad contó Sara Uribe?

Sara Uribe recordó un episodio de infidelidad que vivió. Sin revelar de qué expareja se trataba, la actriz llamó la atención al relatar cómo se enteró de que su novio seguía de fiesta en su propia casa mientras ellos se estaban separando.

Sara Uribe reveló cómo descubrió una infidelidad / (Foto del Canal RCN)

A causa de la curiosidad y preocupada por saber si su expareja se encontraba bien, decidió ir hasta el lugar acompañada de algunas amigas para verificar con quién se encontraba el hombre.

Al llegar, Sara escuchó música a alto volumen y se encontró en la cocina con varias mujeres bailando, lo que la sorprendió por completo.

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¿Cómo reaccionó Sara Uribe?

La actriz narró que, al ver lo sucedido, les pidió a las invitadas que se retiraran. Ante la confusión de las mujeres, que preguntaron el motivo de su solicitud, Sara afirmó que “esa era la casa de su exmarido” y por tal razón, debían marcharse.

Entre risas, Uribe contó que, afortunadamente, no encontró a su ex en situaciones comprometedoras. Al subir a la habitación, él estaba completamente dormido.

A partir de ese día, la actriz agradeció que “una señal divina” la motivó a ir y comprobar lo que sucedía con sus propios ojos.