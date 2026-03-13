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Andrea Valdiri dedicó emotivas palabras a su hija en su fiesta de 15 años: ¡Isabella lloró!

Andrea Valdiri dedicó emotivas palabras a su hija Isabella durante su fiesta de 15 años, generando emoción y lágrimas.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Andrea Valdiri dedicó emotivas palabras a su hija en su fiesta de 15 años
Andrea Valdiri se mostró conmovida tras dedicar palabras a su hija / (Foto del Canal RCN)

La celebración de los 15 años de Isabella Valdiri se llenó de emociones intensas. Más allá de la decoración y el vestuario, Andrea Valdiri captó toda la atención tras protagonizar un emotivo momento junto a su hija.

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¿Cuándo y dónde se celebraron los 15 años de Isabella Valdiri?

La fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, hija de la creadora de contenido Andrea Valdiri, se llevó a cabo el viernes 13 de marzo de 2026. El evento tuvo lugar en La Serrezuela, un centro cultural ubicado en el centro histórico de Cartagena.

¿Cuándo y dónde se celebraron los 15 años de Isabella Valdiri?
Andrea Valdiri celebró los 15 años de Isabella Valdiri / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La celebración fue privada, aunque el evento se transmitió por una plataforma de streaming, lo que permitió que seguidores y usuarios en redes sociales pudieran conocer algunos momentos de la fiesta.

Desde horas previas, comenzaron a circular imágenes y videos del lugar adecuado para recibir a los invitados, mostrando detalles de la decoración y la preparación del evento.

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¿Por qué Andrea Valdiri se mostró conmovida en la fiesta de 15 años de su hija?

Durante el evento, Andrea Valdiri se mostró conmovida mientras dedicaba unas palabras a su hija. Al iniciar, confesó que estaba nerviosa, pero luego optó por decirle a Isabella que es una niña que se merece todo y que fue un ángel que le cambió todo su mundo.

¿Por qué Andrea Valdiri se mostró conmovida en la fiesta de 15 años de su hija?
Andrea Valdiri dedicó emotivas palabras a su hija / (Foto del Canal RCN)

Luego de esto, continúo afirmando que la ama con locura y que siempre le dará lo mejor. Aclaró que, aunque no siempre se tenga todo en la vida, ella hará todo lo necesario para dárselo.

Así uno no haya tenido en la vida todo, yo te lo voy a dar. Te amo con todo mi corazón.

Además, Andrea destacó la presencia de los invitados y la importancia de que acompañaran a Isabella en su día. Agradeció a quienes estaban presentes, deseando que todos disfrutaran del quinceañero tal como ella lo había planeado.

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¿Cómo reaccionó Isabella a las palabras de Andrea Valdiri?

Tras escuchar las palabras de su madre, Isabella rompió en llanto. La quinceañera agradeció la presencia de todos y expresó lo importante que era para ella sentir que los demás reconocen su valor.

Gracias por demostrarme que valgo la pena.

Así mismo, reconoció que, aunque en algunos momentos se siente desmotivada, la compañía y el apoyo de quienes la rodean siempre le brindan un impulso.

Finalmente, reiteró su gratitud hacia todos los asistentes por acompañarla en su día especial. Sus palabras reflejaron un momento cercano y emotivo entre madre e hija, destacando la importancia del apoyo de familiares y amigos durante esta celebración.

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