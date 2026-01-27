Luego de que Blessd confirmara la noticia de que su pareja, Manuela QM, está embarazada, la creadora de contenido ha enfrentado varios señalamientos relacionados con su relación sentimental.

¿Por qué la relación de Blessd y Manuela QM ha sido objeto de críticas?

Recientemente, la pareja hizo pública la noticia, dejando atrás los rumores sobre el embarazo, a través de un emotivo mensaje acompañado de una imagen, lo que, por supuesto, generó opiniones divididas.

Por una parte, muchos colegas, seguidores y conocidos de la pareja expresaron su apoyo y felicitaciones a la noticia de que serán padres. No obstante, también han surgido varios señalamientos, ya que, como se conoce, la relación ha estado rodeada de polémicas desde sus inicios.

La pareja hizo pública su relación en 2025, luego de enfrentar críticas, pues Manuela QM era amiga de la expareja de Blessd, conocida como La Suprema, situación en la que surgieron señalamientos de una posible infidelidad.

¿Por qué la pareja de Blessd reaccionó cuando le dijeron que sería madre soltera?

En esta ocasión, la influencer, como suele hacerlo en sus redes sociales, compartió un video en su cuenta de TikTok en el que aparece cantando y mostrando su outfit.

Más allá de recibir elogios por su apariencia, hubo un comentario que llamó la atención.

Un seguidor le escribió de manera directa que sería madre soltera en un año, lo que generó una reacción inmediata por parte de Manuela, quien sin dudar respondió: “No me preocupa a mí”, comentario que provocó nuevas reacciones entre los internautas.

Y es que no es la primera vez que la pareja de Blessd responde a comentarios negativos y críticas relacionadas con su embarazo.

Recientemente, también respondió a un seguidor que le escribió que era “la segunda”, comentario que surgió a raíz de la polémica desatada tras una tiradera del cantante caleño Pirlo, en la que señaló a Blessd de haber tenido una relación con una persona conocida como Samantha Correa.

Pese a la críticas, Blessd y Manuela QM han expresado públicamente que el embarazo fue planeado y que están muy felices de dar este gran paso en su relación.