Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo golpe emocional tras perder a un ser querido, días después del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo luto tras la partida de Yeison Jiménez
Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo luto tras la partida de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhon Alex Castaño sorprendió a sus seguidores al anunciar, hace pocas horas, el fallecimiento de un ser querido, días después de sufrir la pérdida de su gran amigo Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el ser querido de Jhon Alex Castaño que falleció recientemente?

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, Jhon Alex Castaño reveló una nueva pérdida en su vida, ocurrida pocos días después del fallecimiento de su amigo y colega Yeison Jiménez, hecho que lo había afectado profundamente.

Según contó el artista, su caballo llamado ‘Morocho’ falleció hace algunos días, pero no había tenido fuerzas para compartir la noticia en ese momento. El cantante explicó que el equino era muy importante para él, ya que lo acompañó durante mucho tiempo y estuvo presente en momentos clave de su carrera.

Artículos relacionados

De acuerdo con lo que relató, el caballo sufrió un infarto fulminante, lo que le hizo vivir por primera vez la experiencia de despedirse de un animal al que consideraba parte de su vida.

“Les tengo una noticia muy triste que no les había querido compartir porque no aguantaba. Se me murió ‘Morochito’, el caballo que me acompañó desde el video del remate, el que muchos conocieron. Le dio un infarto. Es muy duro, muy triste. Es la primera vez que entierro un caballo”, expresó.

La confesión del artista conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y solidaridad.

¿Qué mensajes recibió Jhon Alex Castaño tras revelar el fallecimiento de su caballo?

Aunque cientos de seguidores le expresaron sus condolencias a Jhon Alex Castaño por la pérdida de su caballo, amigos cercanos también se pronunciaron. Entre ellos, el mánager de Alzate, quien manifestó su tristeza por esta lamentable noticia: “Lo siento, negro. Sé cómo lo amabas, pérdidas del corazón. Ánimo, te quiero mucho”.

Así mismo, seguidores del artista enviaron mensajes de apoyo para expresar su tristeza al verlo enfrentar una nueva pérdida en menos de un mes.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado en Caquetá Jhonny Rivera

Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado tras incidente en Caquetá

El bus de Jhonny Rivera, en el que se movilizaba junto a sus músicos durante una gira nacional, sufrió un incidente en Caquetá.

Norma Nivia compartió en redes un romántico video dedicado a Mateo. Norma Nivia

Norma recordó con romántico video el inicio de su historia de amor con Mateo

Con un amoroso video, compartido en redes sociales, Norma recordó el día que conoció a Mateo en La casa de los famosos Colombia.

Los "Lavaplatos" se reencontraron. La casa de los famosos

Los “Lavaplatos” de La casa de los famosos se reencontraron y sorprendieron con un detalle inesperado

Los exparticipantes reforzaron su amistad con un detalle simbólico que evocó la complicidad vivida dentro del programa.

Lo más superlike

Renzo Meneses responde a las declaraciones de su expareja. La casa de los famosos

Renzo Meneses respondió EN VIVO a las graves acusaciones de su expareja: "Tengo muchas pruebas"

Renzo Meneses habló en el programa Buen Día Colombia y sorprendió con su respuesta a las acusaciones de su expareja.

Detuvieron al cantante Zion Talento internacional

El cantante Zion fue detenido por manejar en estado de embriaguez: esto se sabe

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo