Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

El reconocido cantante de música popular Jhon Alex Castaño sorprendió a sus seguidores al anunciar, hace pocas horas, el fallecimiento de un ser querido, días después de sufrir la pérdida de su gran amigo Yeison Jiménez.

¿Cuál fue el ser querido de Jhon Alex Castaño que falleció recientemente?

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, Jhon Alex Castaño reveló una nueva pérdida en su vida, ocurrida pocos días después del fallecimiento de su amigo y colega Yeison Jiménez, hecho que lo había afectado profundamente.

Según contó el artista, su caballo llamado ‘Morocho’ falleció hace algunos días, pero no había tenido fuerzas para compartir la noticia en ese momento. El cantante explicó que el equino era muy importante para él, ya que lo acompañó durante mucho tiempo y estuvo presente en momentos clave de su carrera.

De acuerdo con lo que relató, el caballo sufrió un infarto fulminante, lo que le hizo vivir por primera vez la experiencia de despedirse de un animal al que consideraba parte de su vida.

“Les tengo una noticia muy triste que no les había querido compartir porque no aguantaba. Se me murió ‘Morochito’, el caballo que me acompañó desde el video del remate, el que muchos conocieron. Le dio un infarto. Es muy duro, muy triste. Es la primera vez que entierro un caballo”, expresó.

La confesión del artista conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y solidaridad.

¿Qué mensajes recibió Jhon Alex Castaño tras revelar el fallecimiento de su caballo?

Aunque cientos de seguidores le expresaron sus condolencias a Jhon Alex Castaño por la pérdida de su caballo, amigos cercanos también se pronunciaron. Entre ellos, el mánager de Alzate, quien manifestó su tristeza por esta lamentable noticia: “Lo siento, negro. Sé cómo lo amabas, pérdidas del corazón. Ánimo, te quiero mucho”.

Así mismo, seguidores del artista enviaron mensajes de apoyo para expresar su tristeza al verlo enfrentar una nueva pérdida en menos de un mes.