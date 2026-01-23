Omar Murillo rompe el silencio y aclara su orientación: ¿qué dijo?
Omar Murillo les responde a los rumores que han surgido sobre su orientación, luego de posar en una foto junto a otro hombre.
Omar Murillo, conocido como Bola 8 tras su participación en El Man es Germán, rompió el silencio y respondió a todos esos rumores que han surgido por su orientación y gusto hacia los hombres, pues han circulado especualciones sobre su vida en redes.
En los últimos días, el actor ha compartido en sus redes sociales, las rutinas de ejercicio y así mismo, ha presumido su cuerpo tonificado, pero una de esas fotos llamó la atención de sus seguidores.
¿Cómo nacieron los rumores sobre la orientación de Omar Murillo?
Mencionado anteriormente, Omar Murillo presumió los resultados del gimnasio y dejó ver su figura tonificada, pero, en algunas fotos que subió en las historias de su cuneta oficial de Instagram, posó al lado de otro hombre.
A través de los comentarios de sus publicaciones, sus seguidores empezaron a cuestionar su orientación, diciendo que le estaban gustando los hombres, solo por la imagen compartida, al parecer, esto no fue bien visto para algunos.
Aunque la foto no revela nada, simplemente a dos hombres en el gimnasio, Omar tuvo que salir a hablar del tema y aclarar la verdad de aquella imagen.
¿Qué dijo Omar Murillo sobre su orientación?
El actor no se quedó callado y rompió el silencio con el fin de tocar ese tema por el que tanto ha sido cuestionado últimamente en su Instagram; reveló la verdad y aclaró varios puntos sobre el asunto.
Primero, el actor cuestionó a las personas que están tan interesadas en los gustos de las demás personas y así mismo, debatió que la gente creyera que estuviera mal que dos hombres posaran en una foto.
Omar Murillo dijo que eso no tenía nada de malo y no había tema trascendental detrás de presumir la belleza.
¿Cuál fue el mensaje que dejó Omar Murillo tras cuestionarse su orientación?
Omar nunca dijo si le gustaban o no los hombres, pero con sus palabras, prácticamente desmintió esos rumores, ya que dijo que no pasaba nada en una foto en el gimnasio junto a otra persona del mismo género.
Lo que sí, es dejó una reflexión para sus seguidores, mencionando la importancia de invertir el tiempo y energía en cosas productivas y no en la vida de los demás.