Exparticipante de La casa de los famosos Colombia está siendo relacionado con Ricky Martin

A través de redes sociales, uno de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, causó revuelo debido a una publicación en donde le cuestionaron su orientación, pues, aunque su post fue con gracia, muchos sí se lo tomaron muy en serio.

El actor que participó en la primera temporada del reality de la vida en vivo, recientemente protagonizó los titulares de noticia tras confirmarse que se separó de su esposa y luego de esto, nacieron las especulaciones de qué había pasado con ellos.

¿Quién es el exparticipante de La casa de los famosos Colombia que relacionan con Ricky Martin?

Se trata de Omar Murillo, el famoso actor, modelo y comediante que también es conocido como Bola 8 por su participación en el Man es Germán.

El exparticipante de la casa de los famosos Colombia 2024 ha estado rastreado por los medios y el público, debido a que en las últimas semanas confirmara que está soltero, luego de que se acabara su relación con Koral Costa.

La pareja era una de las más estables de la farándula colombiana y su separación sorprendió al público y tras esta primicia, la orientación del actor se puso en tela de juicio.

Omar Murillo y Koral Costa (Foto: Buen día, Colombia)

¿Por qué Koral Costa y Omar Murillo se separaron?

A través de sus redes sociales, Koral Costa fue la primera en salir a confirmar que su relación con Omar Murillo había llegado a su fin y justificó la decisión.

La cantante dijo que no se separaban por falta de amor, sino todo lo contrario, ya que con tanto cariño entendían que era importante la libertad y por eso, tomaron rumbos separados.

El actor lleva meses en España y allí estaba esperando a su esposa, pero finalmente pasó el tiempo y ella nunca viajó.

¿Por qué relacionan a Omar Murillo con Ricky Martin?

El actor publicó en su cuenta de Instagram una foto generada por la Inteligencia Artificial, en la cual él está abrazando a Ricky Martin. En la descripción, Omar escribió que “ya le inventaron una relación” con el cantante y se sorprendió porque la gente “sí inventa”.

Exintegrante de La casa de los famosos Colombia genera revuelo al ser asociado con Ricky Martin. (Foto: Canal RCN)

Con esta publicación, Omar generó muchos comentarios, ya que algunos usuarios se atrevieron a insinuar que su orientación no es lo que él aparenta y que, con la imagen, sacaría a la luz sus verdaderos gustos.

Aunque el actor publicó la imagen con de humor, muchos se lo tomaron muy en serio y formaron un debate en sus comentarios, pero, lo que sí, es que la orientación de los demás no debería ser tema de conversación.