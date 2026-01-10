Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Koral Costa reveló la verdad de su ruptura con Omar Murillo, ¿fue por otra mujer?

Koral Costa se sinceró y aclaró los rumores sobre su separación con el actor Omar Murillo, revelando si la razón es por una mujer.

Paula Orjuela Quevedo
Koral Costa revela la verdad sobre si su separación fue por una mujer
Koral Costa aclara si su ruptura con Omar Murillo fue por otra mujer.

En las últimas semanas estaban surgiendo los rumores sobre la separación de Koral Costa y Omar Murillo, una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

Tras varias suposiciones, Koral decidió ponerles fin a los rumores y confirmó el pasado martes 6 de enero que su relación con Omar Murillo llegó a su fin, dejando clara algunas razones de la decisión.

¿Qué dijo Koral Costa al revelar que terminó con Omar Murillo?

La actriz y cantante abrió su corazón en sus redes sociales y reveló que su matrimonio con Omar Murillo había llegado a su fin, pues dejó claro que “no era por falta de amor”, sino que ambos tomaron rumbos diferentes.

En el caso de Omar, él lleva viviendo meses en España y allá estaba esperando a Koral, quien no se habría podido ir al parecer porque no tenía todos los documentos para viajar con su perrito.

Al saber que esta sería una razón para no poder viajar, Koral recibió constantes críticas.

Koral Costa responde si una mujer fue la causa de su separación
Koral Costa revela la verdad sobre si su separación con Omar Murillo fue por una mujer.

Sin embargo, aunque todo parecía marchar bien en la relación de los actores, su distancia habría hecho de las suyas y por eso, Koral reveló que prefiere terminar desde el amor debido al camino diferente que ella tenía con su exesposo.

¿Koral reveló que se separó de Omar Murillo por una mujer?

La actriz rompió el silencio y destapó la verdad, desmintiendo las suposiciones de los usuarios en redes sociales.

Koral ha recibido preguntas y críticas en donde la señalan, porque supuestamente, según las teorías de los internautas, es que “Omar la dejó porque ella era controladora”, también se decía que “tenían un contrato”, y hasta que la razón de su ruptura es porque “a ella le gustan las mujeres”.

Tras estas especulaciones, Koral salió nuevamente a hablar por medios de sus plataformas digitales y desmintió todas estas teorías.

Koral Costa desmiente rumores y aclara si dejó a Omar por una mujer
Koral Costa responde si una mujer fue la causa de su separación.

Aclarando que, aunque a ella le “encante” la cantante Ana del Castillo, no significa que vaya a tener una relación con otra mujer.

Por otro lado, la actriz confesó que ella no es nada de lo que han dicho y aclaró que ella es una gran mujer.

