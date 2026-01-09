Omar Murillo rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Koral Costa: ¿lloró?

En los últimos días, se confirmó la ruptura de una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento colombiana, quienes son Koral Costa y Omar Murillo, quienes llevaban más de 15 años de relación.

Además, Omar Murillo, conocido como Bola 8, causó gran preocupación por parte de sus seguidores, quienes evidenciaron que está atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras confirmarse su separación con Koral Costa, publicando su reacción mediante sus redes sociales.

¿Qué dijo Omar Murillo tras confirmarse su ruptura con Koral Costa?

Cabe destacar que Omar Murillo se ha destacado durante año en demostrar sus múltiples habilidades en el campo artístico y tener una sonrisa en su rostro al ser un reconocido creador de contenido digital.

Sin embargo, Omar Murillo causó gran preocupación por parte de sus seguidores al mostrarse afectado tras la reciente declaración de Koral Costa, confirmando su separación.

En un reciente video compartido por parte de Omar, quien cuenta con más de 700 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, expresó con nostalgia que, tras su estadía en España, atraviesa por un difícil momento a nivel emocional, expresando las siguientes palabras:

“Unas veces se gana, otras veces se pierde”, agregó Omar Murillo en la descripción de la publicación.

Desde luego, varios navegantes generaron una ola de comentarios mediante las diferentes redes sociales en las que compartieron su punto de vista, en especial porque muchos manifestaron que quieren que ambas celebridades regresen.

¿Cómo anunció Koral Costa su separación con Omar Murillo?

Una de las creadoras de contenido digital y cantantes más destacadas del país, ha causado revuelo en los últimos días mediante las diferentes plataformas digitales tras confesarles a sus seguidores que se separó de ‘Bola 8’, quien continuó con varios de sus proyectos a nivel profesional en España.

En la reciente publicación de Koral, la influenciadora detalló que no tomó la decisión de separarse por falta de amor, sino que también, por la distancia y porque apoya a Omar Murillo en cada una de sus proyecciones.



Por el momento, ambas celebridades llevan a cabo cada uno de sus proyectos a nivel personal, demostrando que a pesar de su ruptura, no terminaron en malas condiciones, llevando la noticia con gran madurez.