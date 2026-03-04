Un video reciente de Yeferson Cossio volvió a encender las redes sociales luego de que el creador de contenido recordara un inquietante episodio de su pasado.

Durante una transmisión en vivo, el empresario habló sobre una experiencia que, según él, estuvo relacionada con rituales y prácticas esotéricas realizadas en su contra.

Yeferson Cossio reveló que fue víctima de rituales y trabajos energéticos. (Foto Canal RCN)

¿Qué contó Yeferson Cossio?

En medio de la conversación con una amiga, ella le recordó un momento que ambos vivieron años atrás y que en su momento generó preocupación.

Cossio explicó que una expareja, con quien terminó hace mucho tiempo, habría realizado rezos y trabajos energéticos utilizando un anillo y una carta.

El influencer relató que intentó deshacerse del anillo en varias ocasiones, pero aseguraba que el objeto siempre regresaba a él. Según explicó, llegó a lanzarlo por la ventana durante un viaje y, aun así, volvía a aparecer entre sus pertenencias.

Su amiga intervino en el relato señalando que el anillo tenía una apariencia extraña y que en su momento él preguntó a las personas cercanas si les pertenecía, pero nadie lo reconocía como suyo.

Cossio recordó que la situación lo llevó a buscar ayuda espiritual. Comentó que participó en ceremonias de yagé y realizó procesos de limpieza energética para intentar liberarse de lo que consideraba una influencia negativa.

Tiempo después, afirmó que descubrió que su expareja tenía un anillo idéntico y que en unas cartas encontró rezos relacionados con estos trabajos. Según explicó, decidió confrontarla tras atar cabos.

El creador también mencionó que en Cali recibió ayuda para realizar limpiezas y alejar las malas energías, algo que, según su testimonio, le permitió recuperar la tranquilidad.

¿Es la primera vez que habla de algo similar?

No es la primera ocasión en que el influencer menciona experiencias de este tipo. Hace algunos meses, compartió en sus redes sociales que atravesaba un periodo extraño, con noches difíciles y sueños perturbadores.

En ese momento explicó que soñaba con figuras oscuras y presencias que lo at4caban mientras dormía, lo que lo llevó a pensar que podría estar siendo víctima de algún tipo de ataque energético.

Las declaraciones han generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores aseguran creer en este tipo de prácticas y respaldan su versión, otros consideran que se trata de interpretaciones personales de situaciones pasadas.