El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de un joven actor con trayectoria en el teatro musical.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

La noticia ha conmocionado a su familia, compañeros y seguidores, quienes lo recordaban por su talento y entusiasmo sobre el escenario.

¿Quién fue el actor que falleció?

Se trata de Jarod Rhodes, un adolescente de 15 años conocido por su participación en diversas producciones teatrales. Rhodes formaba parte de The Muny, compañía en la que intervino en montajes inspirados en obras como Les Misérables, La Sirenita, Come From Away y Frozen.

Falleció joven actor Jarod Rhodes en incidente; investigan las causas. (Foto FreePik)

El teatro emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida del joven talento. En su mensaje, la institución destacó que Rhodes será recordado por la alegría y energía que transmitía en cada presentación.

Según el comunicado, su legado será honrado durante la próxima temporada, como una forma de celebrar el impacto positivo que dejó en la comunidad artística.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

Uno de sus entrenadores vocales, Phil Woodmore, también compartió palabras de homenaje. En su mensaje, recordó a Rhodes como un estudiante carismático y lleno de entusiasmo, alguien que destacaba por su pasión por el canto y la actuación. Woodmore describió al joven como un “payaso de la clase” en el mejor sentido, resaltando su capacidad para alegrar a quienes lo rodeaban.

El instructor agregó que la muerte de un alumno siempre es difícil para un educador, pero que esta pérdida resulta especialmente dolorosa debido al vínculo que construyeron a lo largo del tiempo.

¿Cuál fue la causa de muerte de Jarod Rhodes?

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, el actor fue herido por un dispar0. La policía de Belleville informó que recibió un llamado de emergencia sobre una persona balead4 en una residencia.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Angustia en la familia de Jhonny Rivera tras delicado diagnóstico de salud

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Rhodes en el garaje con una herida de b4la. Pese a la asistencia médica brindada en el sitio, el joven falleció a causa de las lesiones.

Los investigadores entrevistaron a testigos presentes durante el incidente. Según los hallazgos iniciales, no se trataría de un hecho intencional, y por el momento no se buscan sospechosos. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

La comunidad artística ha expresado mensajes de apoyo a la familia del joven actor en este momento de dolor.