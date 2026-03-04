Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Falleció joven actor de Disney en devastador incidente; autoridades investigan lo ocurrido

Tragedia en el mundo del entretenimiento tras la muerte de un joven actor; autoridades investigan.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció joven actor en trágico incidente; autoridades investigan lo ocurrido
Falleció joven actor en trágico incidente; autoridades investigan lo ocurrido. (Foto Chris DELMAS / AFP) (Foto FreePik)

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de un joven actor con trayectoria en el teatro musical.

Artículos relacionados

La noticia ha conmocionado a su familia, compañeros y seguidores, quienes lo recordaban por su talento y entusiasmo sobre el escenario.

¿Quién fue el actor que falleció?

Se trata de Jarod Rhodes, un adolescente de 15 años conocido por su participación en diversas producciones teatrales. Rhodes formaba parte de The Muny, compañía en la que intervino en montajes inspirados en obras como Les Misérables, La Sirenita, Come From Away y Frozen.

Falleció joven actor Jarod Rhodes en incidente; investigan las causas
Falleció joven actor Jarod Rhodes en incidente; investigan las causas. (Foto FreePik)

El teatro emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida del joven talento. En su mensaje, la institución destacó que Rhodes será recordado por la alegría y energía que transmitía en cada presentación.

Según el comunicado, su legado será honrado durante la próxima temporada, como una forma de celebrar el impacto positivo que dejó en la comunidad artística.

Artículos relacionados

Uno de sus entrenadores vocales, Phil Woodmore, también compartió palabras de homenaje. En su mensaje, recordó a Rhodes como un estudiante carismático y lleno de entusiasmo, alguien que destacaba por su pasión por el canto y la actuación. Woodmore describió al joven como un “payaso de la clase” en el mejor sentido, resaltando su capacidad para alegrar a quienes lo rodeaban.

El instructor agregó que la muerte de un alumno siempre es difícil para un educador, pero que esta pérdida resulta especialmente dolorosa debido al vínculo que construyeron a lo largo del tiempo.

¿Cuál fue la causa de muerte de Jarod Rhodes?

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, el actor fue herido por un dispar0. La policía de Belleville informó que recibió un llamado de emergencia sobre una persona balead4 en una residencia.

Artículos relacionados

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Rhodes en el garaje con una herida de b4la. Pese a la asistencia médica brindada en el sitio, el joven falleció a causa de las lesiones.

Los investigadores entrevistaron a testigos presentes durante el incidente. Según los hallazgos iniciales, no se trataría de un hecho intencional, y por el momento no se buscan sospechosos. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

La comunidad artística ha expresado mensajes de apoyo a la familia del joven actor en este momento de dolor.

Autoridades investigan tras fallecimiento de Jarod Rhodes en incidente
Autoridades investigan tras fallecimiento de Jarod Rhodes en incidente. (Foto FreePik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actor de 28 años revela que está en la etapa final de su enfermedad Talento internacional

Reconocido actor de televisión anunció que le queda poco tiempo de vida por medio de una carta

El actor de 28 años compartió una carta donde confirmó que atraviesa la etapa final de una enfermedad agresiva.

Tras su boda, Jhonny Rivera sorprende con anuncio que involucra a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo importante anuncio tras su boda que involucra a Jenny López

Tras su reciente matrimonio, Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al hacer un importante anuncio.

Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela divertida anécdota en su segundo día en Buen día, Colombia: “Lo prometo”

Nicolás Arrieta compartió su experiencia en Buen día, Colombia y las divertidas anécdotas de sus primeros días.

Lo más superlike

Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino revela que perdió el interés de estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino cuestionó su participación en La casa de los famosos Colombia y reveló no poder aguantar lo que pueda venir.

La modelo venezolana Isabella Ladera se realizó un drenaje linfático prenatal Salud

¿Qué es el drenaje linfático prenatal, el procedimiento que se realizó Isabella Ladera en su embarazo?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante