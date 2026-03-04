Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Gregorio Pernía mostró la reacción de su bebé al hablarle de salir a la calle: “Conquistar”

Gregorio Pernía compartió un tierno video con su bebé y generó cientos de reacciones tras la reacción del pequeño.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Gregorio Pernía enterneció al hablar con su hijo de tres meses en video
Gregorio Pernía habló con su hijo sobre “conquistar princesas” y causó ternura. (Foto: AFP)

El reconocido actor Gregorio Pernía volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir un reciente video junto a su hijo menor, quien actualmente tiene tres meses.

¿Qué mostró Gregorio Pernía en el video con su pequeño bebé?

En el video se observa una pequeña charla entre padre e hijo, en la que el bebé sonríe al escuchar que van a salir a la calle.

Durante el video, el actor le pregunta si se van “para el pueblo a conquistar princesas con esos ojos”, haciendo referencia al color claro que tiene los ojos del menor, rasgo que heredó de su madre, la esposa del actor, con quien tiene tres hijos.

Gregorio Pernia quien aparece hablándole de manera afectuosa a su bebé, mientras el pequeño reacciona con sonrisas. El momento fue publicado en sus redes sociales y rápidamente generó cientos de reacciones entre sus millones de fans.

Gregorio Pernía habló con su hijo sobre “conquistar princesas” y causó ternura. (Foto: AFP)

Desde que se conoció la noticia de que el actor sería padre nuevamente a sus 55 años, Pernía expresó en distintas oportunidades la emoción que sentía por asumir otra vez este rol de nuevo después de 5 hijos, tres correspondientes a relaciones pasadas.

¿Por qué el bebé, hijo de Gregorio Pernía ha llamado la atención en redes sociales?

El nacimiento del menor se dio a mediados de noviembre de 2025 y, desde entonces, ha sido protagonista constante en las publicaciones de sus padres, además de tener cuenta de Instagram propia donde suma miles de seguidores.

Desde el día de su nacimiento, el actor y su esposa decidieron mostrar el rostro del bebé en redes sociales, a diferencia de otros famosos que prefieren mantener la imagen de sus hijos en privado.

Gregorio Pernía habló con su hijo sobre “conquistar princesas” y causó ternura. (Foto: Canal RCN)

Esta decisión ha permitido que los seguidores conozcan al pequeño desde sus primeros días, y tanto el actor como su esposa no han dejado de compartir detalles de lo que ha sido esta nueva experiencia a través de sus redes sociales.

Tras la pequeña charla que tuvo Gregorio Pernia y su pequeño bebé, los comentarios no han parado de elogiar al bebé con comentarios como: “Con esos ojos no conquista princesas, se las lleva toditas”.

