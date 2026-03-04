El mundo del cine y la televisión está de luto tras el fallecimiento de una de sus actrices legendarias de la época de oro. A través de redes sociales, se dio a conocer la causa de su muerte y los emotivos homenajes que le brindaron sus familiares.

¿Quién fue la actriz legendaria del cine de oro que falleció recientemente?

Se trata de la actriz mexicana Ana Luisa Peluffo, quien falleció la madrugada del miércoles 4 de marzo de 2026 a los 96 años.

Murió la reconocida actriz mexicana Ana Luisa Peluffo. (Foto: Freepik)

La noticia fue confirmada por medio de redes sociales por su sobrina, Elena Ivonne, quien lamentó profundamente su partida y compartió un mensaje para informar a sus seguidores.

Posteriormente, mediante un breve comunicado, la familia de la legendaria actriz también dio a conocer detalles sobre sus últimos momentos de vida y para despedirla con un emotivo mensaje que generó profunda conmoción entre sus fanáticos y seguidores.

Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía, y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico", concluye el mensaje.

¿De qué murió la actriz Ana Luisa Peluffo?

Aunque la familia no reveló detalles sobre las causas de su fallecimiento, sí dejó claro que la actriz partió en paz, rodeada de sus seres queridos en su rancho de Jalisco.

Además, destacaron que durante sus últimos años vivió con serenidad, recibiendo los cuidados necesarios y acompañada en todo momento por su hijo, en un entorno de tranquilidad y amor familiar.

La familia de Ana Luisa Peluffo informa que la actriz falleció en paz en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos", dice.

Familiares de Ana Luisa Peluffo informaron que la actriz falleció en paz, rodeada de sus seres queridos, en su rancho ubicado en Jalisco. (Foto: Freepik)

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo fue una actriz mexicana que marcó una etapa importante en la historia del cine nacional, especialmente durante la época del cine de oro.

Inició su carrera en 1948 con un papel secundario en la película estadounidense 'Tarzan and the Mermaids', y un año más tarde debutó en México con 'La venenosa', consolidando así su camino en la industria cinematográfica.

Su nombre quedó grabado en la historia en 1955, cuando protagonizó 'La fuerza del deseo', cinta con la que rompió los esquemas sociales de la época al convertirse en la primera actriz mexicana en d3snud4rs3 en pantalla, desafiando los tabúes que rodeaban a la cinematografía nacional y abriendo paso a una nueva etapa de mayor libertad artística.