Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Una reconocida influencer mexicana dejó a sus seguidores en shock tras vivir un angustiante momento en pleno en vivo, cuando un fan irrumpió en su casa gritando su nombre.

¿Quién es la influencer mexicana que vivió un momento de terror cuando un fan irrumpió en su casa?

Se trata de Karina Torres, creadora de contenido e integrante del grupo viral Las Perdidas. Mientras realizaba una transmisión en vivo desde su casa en León, Guanajuato, un hombre ingresó por el techo con la aparente intención de buscarla de manera desesperada.

Karina Torres transmitió el momento en que un fan entró a su casa. (Foto: Freepik)

En el clip, que rápidamente se volvió viral, se observa a Karina visiblemente sorprendida mientras se peina y explica que un desconocido se asomó por el techo gritando su nombre.

Ante lo ocurrido, la influencer dejó claro que no pensaba salir de su vivienda y aseguró que el seguidor cruzó todos los límites.

Hermanas estoy aquí en mi casa y se están asomando por el techo de mi casa para hablarme. No voy a salir, hermanas, no manches", dijo.

¿Por qué entró un fan de Karina Torres a su casa?

De acuerdo con medios locales mexicanos como El Heraldo de México, Karina explicó en un video posterior que el hombre habría ingresado con la intención de pedirle una fotografía y un saludo.

No obstante, hasta el momento se desconoce qué ocurrió con el sujeto tras el incidente. Pese al temor que le generó la situación, la creadora de contenido decidió continuar con la transmisión en vivo junto a sus seguidores, intentando restarle atención a lo que sucedía a su alrededor.

Karina Torres contó que le fan que ingresó a su casa buscaba una foto y saludo. (Foto: Freepik)

¿Quién es Karina Torres?

Karina Torres es una creadora de contenido mexicana que ganó popularidad en redes sociales por su estilo espontáneo y transmisiones en vivo.

Se dio a conocer como integrante del grupo viral Las Perdidas, colectivo que alcanzó gran reconocimiento en internet por sus videos y frases que rápidamente se volvieron tendencia.

Con el paso del tiempo, Karina consolidó su propia comunidad digital, destacándose por su personalidad directa y cercana con sus seguidores.

En plataformas como Facebook y TikTok comparte anécdotas, reflexiones y momentos de su vida cotidiana, lo que la ha mantenido vigente dentro del entretenimiento digital en México.