Karina García reacciona tras escuchar a la mamá de Kris R hablar sobre su relación con el cantante

La modelo paisa Karina García sorprendió a sus millones de seguidores luego de realizar uno de sus habituales en vivos, en el que se escuchó la voz de la madre del cantante de trap Kris R refiriéndose a la relación entre ambos.

¿Qué dijo la mamá de Kris R sobre la relación con Karina García?

Aunque Karina no mostró en cámara a la mamá del artista, durante la transmisión sí se alcanzó a escuchar lo que decía mientras hablaban sobre el vínculo que mantienen.

Cabe recordar que hasta el momento no existe una confirmación oficial de su relación; sin embargo, en ocasiones anteriores la modelo había expresado que estaban saliendo y viendo cómo se daban las cosas.

Sin embargo, en redes sociales se han dejado ver juntos en diferentes ocasiones, compartiendo momentos románticos.

En medio del en vivo, se oyó a la madre del cantante decir: “Si igual duran poquito o duran mucho es problema de ustedes, lo importante es que se lo disfrutan”, dijo.

Karina García reaccionó al mensaje de la mamá de Kris R sobre su relación. (Foto: Canal RCN)

Tras escucharla, la modelo paisa reaccionó sonriente y comentó: “¿Ven lo que dice la futura suegrita?”, mientras en el video también se observa que Kris R se acerca y la abraza.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karina García tras las palabras de la mamá de Kris R?

En las últimas semanas, Karina García y Kris R han coincidido en distintos espacios públicos. La modelo acompañó al artista a la más reciente edición de Premios Lo Nuestro, donde asistieron juntos al evento.

Posteriormente, también compartieron imágenes desde Los Ángeles, donde disfrutaron de algunos días.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer.

Algunos usuarios en internet escribieron mensajes como: “Amo a la nueva suegrita” y “Eso sí es una suegra de verdad”, mientras otros hicieron referencia a la etapa sentimental que atraviesa la modelo que incluso le recordaron a su ex Altafulla:

“No es por nada, pero siento que Kari está resaltando todas las cosas que le faltaron con Altafulla”.

Como se conoció, Andrés Altafulla y Karina García sostuvieron una relación en medio de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y, tras su salida, continuaron juntos por un tiempo más.