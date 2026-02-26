Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reacciona tras escuchar a la mamá de Kris R hablar sobre su relación con el cantante

Karina García reaccionó en vivo a lo que dijo la mamá de Kris R sobre su relación con el cantante.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García reacciona emocionada al mensaje de la mamá de Kris R sobre su relación
Karina García reaccionó al mensaje de la mamá de Kris R sobre su relación. (Foto: Canal RCN)

La modelo paisa Karina García sorprendió a sus millones de seguidores luego de realizar uno de sus habituales en vivos, en el que se escuchó la voz de la madre del cantante de trap Kris R refiriéndose a la relación entre ambos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la mamá de Kris R sobre la relación con Karina García?

Aunque Karina no mostró en cámara a la mamá del artista, durante la transmisión sí se alcanzó a escuchar lo que decía mientras hablaban sobre el vínculo que mantienen.

Cabe recordar que hasta el momento no existe una confirmación oficial de su relación; sin embargo, en ocasiones anteriores la modelo había expresado que estaban saliendo y viendo cómo se daban las cosas.

Artículos relacionados

Sin embargo, en redes sociales se han dejado ver juntos en diferentes ocasiones, compartiendo momentos románticos.

En medio del en vivo, se oyó a la madre del cantante decir: “Si igual duran poquito o duran mucho es problema de ustedes, lo importante es que se lo disfrutan”, dijo.

Karina García reacciona emocionada al mensaje de la mamá de Kris R sobre su relación
Karina García reaccionó al mensaje de la mamá de Kris R sobre su relación. (Foto: Canal RCN)

Tras escucharla, la modelo paisa reaccionó sonriente y comentó: “¿Ven lo que dice la futura suegrita?”, mientras en el video también se observa que Kris R se acerca y la abraza.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karina García tras las palabras de la mamá de Kris R?

En las últimas semanas, Karina García y Kris R han coincidido en distintos espacios públicos. La modelo acompañó al artista a la más reciente edición de Premios Lo Nuestro, donde asistieron juntos al evento.

Artículos relacionados

Posteriormente, también compartieron imágenes desde Los Ángeles, donde disfrutaron de algunos días.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer.

Algunos usuarios en internet escribieron mensajes como: “Amo a la nueva suegrita” y “Eso sí es una suegra de verdad”, mientras otros hicieron referencia a la etapa sentimental que atraviesa la modelo que incluso le recordaron a su ex Altafulla:

Karina García reacciona emocionada al mensaje de la mamá de Kris R sobre su relación
Karina García reaccionó al mensaje de la mamá de Kris R sobre su relación. (Foto: Canal RCN)

“No es por nada, pero siento que Kari está resaltando todas las cosas que le faltaron con Altafulla”.

Como se conoció, Andrés Altafulla y Karina García sostuvieron una relación en medio de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y, tras su salida, continuaron juntos por un tiempo más.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López: el detalle en el pastel que pocos notaron Jhonny Rivera

El detalle en el pastel de boda de Jhonny Rivera y Jenny López que pocos notaron

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López continúa siendo tendencia y un detalle de su pastel salió a la luz.

Yana Karpova se refirió a su paso. Talento nacional

Yana Karpova recordó su paso por La casa de los famosos Colombia: “Qué nostalgia”

Yana Karpova sorprendió con imágenes que evocan la nostalgia de un capítulo breve pero inolvidable en La casa de los famosos.

Paola Jara enternece al mostrar el crecimiento. Paola Jara

Paola Jara enternece al compartir emotivo momento junto a su hija Emilia en sus primeros meses de vida

Paola Jara mostró un momento especial con su hija Emilia, reflejando la dulzura de esta nueva etapa familiar.

Lo más superlike

Melissa Gate lanza mensaje contundente a participantes de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate arremete contra participantes de La casa de los famosos Colombia: “Hipócritas”

Melissa Gate critica la actitud de sus compañeros y destaca quién, desde su opinión, es la participante con mejor desempeño.

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Influencer de 25 años muere repentinamente tras desmayarse en su habitación Viral

Influencer brasileña de 25 años fallece de forma repentina; revelan qué ocurrió

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?