El detalle en el pastel de boda de Jhonny Rivera y Jenny López que pocos notaron

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López continúa siendo tendencia y un detalle de su pastel salió a la luz.

Ingrid Jaramillo Rojas
Boda de Jhonny Rivera y Jenny López: el detalle en el pastel que pocos notaron
Boda de Jhonny Rivera y Jenny López: el detalle en el pastel que pocos notaron. (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras casi una semana de que l vida de Jhonny Rivera y Jenny López se llevara a cabo, nuevos detalles salieron a la luz. Recientemente se viralizó un corto audiovisual en el que la joven cantante mostró cómo fue su pastel de boda en donde un detalle inesperado se llevó toda la atención.

¿Cuál fue el detalle en el pastel de boda de Jhonny Rivera y Jenny López que pocos notaron?

El video publicado inicialmente por medio de las historias de la cuenta oficial de Instagram de Jenny López, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, fue replicado con varias cuentas dedicadas al mundo de la farándula que terminaron viralizando el material por el inesperado detalle que este contenía en su decoración.

Jenny López confesó los cambios que ha sentido desde que se casó con Jhonny Rivera: esto reveló
Esto reveló Jenny López recientemente de su boda. | Foto: Canal RCN

La joven artista aprovechó un momento libre en medio de la fiesta de su boda para enseñarle a sus fanáticos cómo habían decidido mandar a decorar su pastel para este día especial, pues este suele ser uno de los infaltables en cualquier celebración en Colombia, especialmente en un matrimonio.

El pastel, que contaba con seis pisos de altura, tenía como fondo el color blanco, además de algunas decoraciones florales. Pero lo que realmente destacó fue que en cada piso, uno de sus perritos estaba presente por medio de figuritas realizadas en fondant.

"Miren mi torta. Violeta, Max, Ramón, la Negrita y Niña. ¡Qué hermosa! ¡Divina!", manifestó Jenny mientras mencionaba el nombre de cada perrito que ahora conformaba su familia junto a Jhonny Rivera.

¿Cuándo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena recordar que la boda de Jhonny Rivera y Jenny López se llevó a cabo el pasado domingo 22 de febrero en una Iglesia del corregimiento de Arabia, en Pereira, Risaralda. La ceremonia contó con la presencia de varias personalidades de la industria musical popular y de algunos influenciadores, además de cientos de fanáticos que se acercaron al lugar para presenciar el momento desde la lejanía.

La fiesta se llevó a cabo al interior de la finca de Jhonny Rivera en donde el espacio fue acondicionado para recibir a los invitados en una velada en la que hubo varios artistas en vivo.

Expareja de Jhonny Rivera asistió a su boda con Jenny López: con esta foto lo confirmó en sus redes
Así fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López. | Foto: Freepik
