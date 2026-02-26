Jhonny Rivera y Jenny López cuentan la verdad sobre la foto que se tomaron cuando ella tenía 12 años

Jhonny Rivera y Jenny López decidieron realizar un en vivo en redes sociales pocos días después de convertirse en esposos. Allí la pareja aclaró la polémica sobre el origen de la foto que se tomaron cuando la joven cantante tenía apenas 12 años.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera presumió el costoso regalo que recibió de Arelys Henao: "Jenny pegó un grito"

¿Jhonny Rivera y Jenny López comenzaron a tener contacto desde que ella tenía 12 años?

El reconocido cantante de música popular y su joven esposa, Jenny López, rompieron el silencio y hablaron por primera vez de manera directa sobre la foto que ha causado gran polémica en su relación.

Así fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López. | Foto: Freepik

Esta instantánea muestra a López cuando tenía apenas 12 años posando junto a Jhonny Rivera. A raíz de la imagen, poco después de que se confirmara su relación en 2023, en redes sociales comenzaron a especular que el cantante nunca dejó de tener contacto con ella e incluso que la estuvo esperando para convertirla en su novia cuando tuviera la mayoría de edad.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

Durante un en vivo realizado hace pocas horas, ambas personalidades se refirieron al tema y desmintieron por completo que hubieran continuado en contacto desde ese entonces. Según explicaron, Jenny acudió ese día a una emisora para lograr la fotografía y usarla en sus redes sociales con el fin de impulsar su carrera musical. Tras despedirse, no volvieron a tener contacto hasta años después.

Jhonny Rivera celebra su compromiso junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Además, Jenny aclaró que en esa época ni siquiera interpretaba música popular, sino salsa, por lo que no existía ningún vínculo profesional entre ellos.

Artículos relacionados Sofía Avendaño Exparticipante de La casa de los famosos reveló lesiones en su cuerpo y explicó su proceso therian

“Para el tiempo en el que yo me tomé la foto, que es la foto que sale por ahí, que yo tengo una camisita a rayas, esa foto es de una vez que yo fui a una emisora porque estaban haciendo un concurso y él estaba en una gira de medios y quería una foto... Y para el tiempo en el que lo conocí ni siquiera cantaba música popular, yo cantaba salsa”, comentó Jenny.

¿Jhonny Rivera rechazó una invitación de la familia de Jenny López cuando era adolescente?

Así mismo, Jenny comentó que para su cumpleaños número quince su familia intentó contactarse con él para enviarle una invitación a su celebración de quince años, tras este primer encuentro en la emisora, pero el artista nunca contestó y tampoco asistió al evento.