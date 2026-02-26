Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera y Jenny López cuentan la verdad sobre la foto que se tomaron cuando ella tenía 12 años

Jhonny Rivera y Jenny López revelaron qué hay detrás de la foto en la que ella aparece junto al cantante cuando tenía 12 años.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La verdad detrás de la imagen de Jhonny Rivera y Jenny López cuando era una niña
La verdad detrás de la imagen de Jhonny Rivera y Jenny López cuando era una niña. (Foto Canal RCN | Freepik).

Jhonny Rivera y Jenny López decidieron realizar un en vivo en redes sociales pocos días después de convertirse en esposos. Allí la pareja aclaró la polémica sobre el origen de la foto que se tomaron cuando la joven cantante tenía apenas 12 años.

¿Jhonny Rivera y Jenny López comenzaron a tener contacto desde que ella tenía 12 años?

El reconocido cantante de música popular y su joven esposa, Jenny López, rompieron el silencio y hablaron por primera vez de manera directa sobre la foto que ha causado gran polémica en su relación.

Expareja de Jhonny Rivera asistió a su boda con Jenny López: con esta foto lo confirmó en sus redes
Así fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López. | Foto: Freepik

Esta instantánea muestra a López cuando tenía apenas 12 años posando junto a Jhonny Rivera. A raíz de la imagen, poco después de que se confirmara su relación en 2023, en redes sociales comenzaron a especular que el cantante nunca dejó de tener contacto con ella e incluso que la estuvo esperando para convertirla en su novia cuando tuviera la mayoría de edad.

Durante un en vivo realizado hace pocas horas, ambas personalidades se refirieron al tema y desmintieron por completo que hubieran continuado en contacto desde ese entonces. Según explicaron, Jenny acudió ese día a una emisora para lograr la fotografía y usarla en sus redes sociales con el fin de impulsar su carrera musical. Tras despedirse, no volvieron a tener contacto hasta años después.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?
Jhonny Rivera celebra su compromiso junto a Jenny López / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Además, Jenny aclaró que en esa época ni siquiera interpretaba música popular, sino salsa, por lo que no existía ningún vínculo profesional entre ellos.

“Para el tiempo en el que yo me tomé la foto, que es la foto que sale por ahí, que yo tengo una camisita a rayas, esa foto es de una vez que yo fui a una emisora porque estaban haciendo un concurso y él estaba en una gira de medios y quería una foto... Y para el tiempo en el que lo conocí ni siquiera cantaba música popular, yo cantaba salsa”, comentó Jenny.

¿Jhonny Rivera rechazó una invitación de la familia de Jenny López cuando era adolescente?

Así mismo, Jenny comentó que para su cumpleaños número quince su familia intentó contactarse con él para enviarle una invitación a su celebración de quince años, tras este primer encuentro en la emisora, pero el artista nunca contestó y tampoco asistió al evento.

"Yo ni me acordaba quién eras tú y yo ni contesté, ni fui", aseguró Jhonny Rivera.

