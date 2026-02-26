Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera no fue el único protagonista: estos invitados dieron de qué hablar en su boda

Jhonny Rivera sorprendió en redes al compartir fotografías de su boda con unos invitados que generaron todo tipo de comentarios.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhonny Rivera no fue el único protagonista: estos invitados dieron de qué hablar en su boda
Jhonny Rivera sorprendió al compartir fotos con sus invitados / (Foto del Canal RCN)

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López estuvo llena de momentos emotivos, pero hubo un detalle que se llevó toda la atención. En medio del evento, unos invitados especiales sorprendieron a los asistentes y desataron una ola de comentarios en redes.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se celebró el domingo 22 de febrero de 2026. Fue una ceremonia religiosa y una fiesta llena de detalles emotivos en el corregimiento de Arabia, en Pereira, la tierra natal del cantante.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?
Jhonny Rivera y Jenny López celebran su boda / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La ceremonia se llevó a cabo por la iglesia y asistieron cerca de 300 invitados, entre familiares, amigos cercanos y colegas del mundo de la música popular. El invitado de honor fue Andy Rivera, hijo de Jhonny, quien dedicó unas palabras a la pareja.

También asistió la exesposa de Jhonny, Luz Galeano, lo cual generó comentarios positivos por su buena relación.

¿Qué invitados llamaron la atención en la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López no solo estuvo marcada por el romanticismo, sino también por unos invitados muy especiales que se robaron todas las miradas: sus cinco perros.

Las mascotas estuvieron presentes en la ceremonia luciendo elegantes corbatines, convirtiéndose en los protagonistas inesperados del evento. Sin duda, fueron de los más fotografiados y comentados por los asistentes y en redes sociales.

Jenny había dejado claro desde el inicio que soñaba con una celebración tranquila. Y fiel a ese deseo, cada detalle tuvo un toque personal. Incluso la torta rindió un tierno homenaje a sus mascotas: incluyó figuras que representaban a sus perritos.

Este gesto reafirmó el amor que la pareja siente por sus animales, integrándolos simbólicamente en uno de los días más importantes de su vida.

¿Qué ha dicho Jhonny Rivera sobre sus mascotas?

En varias ocasiones, el cantante ha revelado que, para él, sus mascotas no son solo animales de compañía, sino miembros fundamentales de su familia. En algunas ocasiones, se ha referido a ellos como "sus hijos", dejando claro el papel que ocupan en su vida.

¿Qué ha dicho Jhonny Rivera sobre sus mascotas?
Jhonny Rivera resalta la relación con sus mascotas / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Jhonny siempre ha expresado que sus mascotas son su "polo a tierra". Ha mencionado que la sencillez de su vida en el campo se completa con la presencia de ellos, quienes lo reciben con el mismo cariño sin importar la fama o el éxito.

