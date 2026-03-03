Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Angustia en la familia de Jhonny Rivera tras delicado diagnóstico de salud

Jhonny Rivera se mostró preocupado al revelar la delicada enfermedad que le diagnosticaron a ser querido tras su boda.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera enfrenta momento difícil por alarmante diagnóstico en su familia
Jhonny Rivera enfrenta momento difícil por alarmante diagnóstico en su familia. (Foto Canal RCN).

Jhonny Rivera reapareció en sus redes sociales para contarles a sus seguidores cuál es el estado actual de su perrito Max, quien tuvo una recaída de salud y fue diagnosticado con una preocupante enfermedad tras la boda del artista con su joven novia Jenny López.

Artículos relacionados

¿Con qué enfermedad fue diagnosticado el perrito de Jhonny Rivera?

Pocos días después de que su boda con Jenny López se llevara a cabo, Jhonny Rivera reveló por medio de un en vivo en TikTok que su perrito Max había sido hospitalizado tras una fuerte recaída de salud, al parecer, por haber recibido comida de los invitados.

Perrito de Jhonny Rivera continúa hospitalizado.
Perrito de Jhonny Rivera continúa hospitalizado. (Foto Canal RCN).

Según explicó en aquella ocasión, la ingesta de comida en exceso de alimentos no permitidos para él le ocasionó una fuerte pancreatitis, una enfermedad inflamatoria que afecta el correcto funcionamiento de este órgano y que ocasiona una serie de dolores crónicos.

Artículos relacionados

“Un día después de la boda pasamos un susto muy grande con él. Tiene pancreatitis, es una inflamación del páncreas, del hígado también, tiene todas las vías biliares inflamadas, y tiene un dolor terrible”, mencionó el artista en aquella ocasión mientras su perrito seguía hospitalizado.

¿Qué ha dicho Jhonny Rivera sobre sus mascotas?
Jhonny Rivera resalta la relación con sus mascotas / (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Cómo sigue la salud de Max tras ser dado de alta del veterinario?

Ahora bien, durante la mañana de este martes 3 de marzo, Jhonny Rivera reapareció en sus redes sociales para contarles a sus seguidores que Max ya se encontraba en casa, aunque con un semblante diferente. El perrito, que suele ser muy alegre y activo, luce actualmente bajo de ánimo y con una carita triste.

Artículos relacionados

Según comentó Rivera, el animal continúa delicado de salud, pese a todos los procedimientos que se le han realizado para estabilizarlo.

“Max ha estado muy enfermo. Se le ha hecho de todo, lo hemos tenido hospitalizado dos días porque tiene un dolor que se llama pancreatitis. Es un dolor abdominal severo que lo tira al piso. No es la misma energía como ustedes lo conocen, pero ahí vamos”.

Por ahora, el perrito de Jhonny Rivera quedaría en compañía de su madre y su tía, mientras él emprende una gira junto a Jenny López en Europa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanda Caribe y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia. Johanna Fadul

Johanna Fadul no está de acuerdo con el juego de Juanda Caribe y esta son sus razones

Johanna Fadul no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, dio su opinión sobre el conflicto entre Juanda Caribe y Alexa Torrex.

Manuela QM reveló el complicado momento que vivió al inicio de su embarazo Blessd

Manuela QM reveló el complicado momento que vivió al inicio de su embarazo

La influencer contó que vivió meses difíciles, con insomnio, poco apetito y muchas emociones al inicio de su embarazo.

Jhonny Rivera y Jenny López celebrarán su luna de miel. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reveló cómo será su luna de miel con Jenny López: ¿para dónde se van?

Jhonny Rivera generó reacciones al revelar cómo sería su luna de miel con Jenny López, con quien viajaran por temas laborales.

Lo más superlike

La casa de los famosos Colombia evidenció qué tanto se conocen las parejas La casa de los famosos

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en reto que puso a prueba su relación, ¿quién ganó?

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en un reto que causó risas por sus respuestas.

Shakira tuvo tenso momento con un fan en México Shakira

Shakira tuvo inesperado incidente con fan en concierto gratuito en México y seguridad intervino

Falleció jugador de fútbol americano en accidente vehicular Viral

Falleció joven promesa del fútbol en un devastador accidente: Esto se sabe

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?

La esporotricosis: un hongo que puede transmitirse de gatos a humanos Salud y Belleza

¿Un hongo puede pasar de gatos a humanos? Descubre cómo se transmite y qué cuidados tener