Jhonny Rivera reapareció en sus redes sociales para contarles a sus seguidores cuál es el estado actual de su perrito Max, quien tuvo una recaída de salud y fue diagnosticado con una preocupante enfermedad tras la boda del artista con su joven novia Jenny López.

¿Con qué enfermedad fue diagnosticado el perrito de Jhonny Rivera?

Pocos días después de que su boda con Jenny López se llevara a cabo, Jhonny Rivera reveló por medio de un en vivo en TikTok que su perrito Max había sido hospitalizado tras una fuerte recaída de salud, al parecer, por haber recibido comida de los invitados.

Según explicó en aquella ocasión, la ingesta de comida en exceso de alimentos no permitidos para él le ocasionó una fuerte pancreatitis, una enfermedad inflamatoria que afecta el correcto funcionamiento de este órgano y que ocasiona una serie de dolores crónicos.

“Un día después de la boda pasamos un susto muy grande con él. Tiene pancreatitis, es una inflamación del páncreas, del hígado también, tiene todas las vías biliares inflamadas, y tiene un dolor terrible”, mencionó el artista en aquella ocasión mientras su perrito seguía hospitalizado.

¿Cómo sigue la salud de Max tras ser dado de alta del veterinario?

Ahora bien, durante la mañana de este martes 3 de marzo, Jhonny Rivera reapareció en sus redes sociales para contarles a sus seguidores que Max ya se encontraba en casa, aunque con un semblante diferente. El perrito, que suele ser muy alegre y activo, luce actualmente bajo de ánimo y con una carita triste.

Según comentó Rivera, el animal continúa delicado de salud, pese a todos los procedimientos que se le han realizado para estabilizarlo.

“Max ha estado muy enfermo. Se le ha hecho de todo, lo hemos tenido hospitalizado dos días porque tiene un dolor que se llama pancreatitis. Es un dolor abdominal severo que lo tira al piso. No es la misma energía como ustedes lo conocen, pero ahí vamos”.

Por ahora, el perrito de Jhonny Rivera quedaría en compañía de su madre y su tía, mientras él emprende una gira junto a Jenny López en Europa.