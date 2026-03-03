Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lorena Altamirano lanzó pulla a Juanda Caribe en su última conexión con La casa de los famosos: ¿qué le dijo?

Lorena Altamirano, quien fue la última eliminada de La casa de los famosos Colombia, le hizo una clara advertencia a Juanda Caribe.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lorena Altamirano y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Esto fue lo que Lorena Altamirano le dijo a Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Lorena Altamirano, quien se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, tuvo su última conexión con sus excompañeros de competencia, espacio que aprovechó para dirigirse a cada uno de ellos y darles algunos consejos luego de conocer un poco cómo es la realidad fuera del reality.

¿Cuál fue la pulla que Lorena Altamirano le envió a Juanda Caribe?

En medio de sus palabras hacia cada uno de los participantes, la caleña no perdió la oportunidad para advertir a Juanda Caribe sobre su juego, situación que no pasó desapercibida, sobre todo entre los seguidores del programa, quienes entendieron perfectamente el mensaje que quiso darle al barranquillero.

"Juanda, ere un hombre talentoso, super talentoso, cuida tus palabras Juanda", señaló la exhabitante de la casa, siendo muy clara y concisa en lo que piensa sobre el creador de contenido costeño.

Por su parte, el actual competidor, no dijo mayor cosa, y aunque en un principio si hizo una figura de corazón con sus manos en señal de gratitud, su gesticulación tuvo una leve transformación.

¿Qué mensaje le dio Lorena Altamirano a Juanda Caribe tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, Altamirano aprovechó para expresarle y reafirmarle todo su cariño a Juanse Laverde, con quien logró consolidar un gran vínculo, tanto así que, mientras le hablaba a través de la pantalla se quebró y no casi no pudo contener las lágrimas.

Lorena Altamirano y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Lorena Altamirano y el mensaje que le envió a Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

"Quiero decirle a mi Juase, mira te llevo en el corazón, solo tú y yo sabemos la conexión que tuvimos, te espero aquí afuera, te voy a estar apoyando, escucha de nuevo mis consejos, saca ese Juanse bonito, ese Juanse tierno, ese chico talentoso", comentó, insistiendo en que debe explotar al máximo su talento.

Antes de despedirse, la mujer también quiso recordarles a todos que, pese a ser un show y es el fin del programa, nunca deben olvidar que son personas y que más allá de la polémica el respeto hacia los demás es lo más importante.

Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia.
Lorena Altamirano lanzó pulla a Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

Por último, los invitó a gozarse esta experiencia que, aunque difícil es una oportunidad increíble y vale la pena disfrutarse.

