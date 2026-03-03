Sacan a la luz supuestas pruebas de que Valentino apoyaba a Melissa Gate en La casa de los famosos

El pasado lunes 23 de febrero, Melissa Gate regresó a La casa de los famosos Colombia 2026 con el fin de encantar a los participantes y así, pudieran ganar presupuesto para la séptima semana de competencia.

Sin duda, su visita alteró a más de uno, quienes los supieron disimular, pero hubo alguien que no se quedó callado y se defendió de ella.

Precisamente, Valentino Lázaro, no dudó en responder cuando Melissa se despachaba en su contra, pues no perdona que él haya hablado mal de ella, Emiro y la Toxi Costeña.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 2026?

Melissa Gate llegó en medio de un congelado en La casa de los famosos Colombia 2026 y allí dio su opinión sobre algunos participantes, pero en frente de Valentino, fue bastante directa y se despachó en su contra, hasta le dijo que le había traído desparasitante.

En el momento en el que el jefe descongeló a los famosos, los televidentes esperaron que Valentino le respondiera algo, pero no fue así.

Sin embargo, al día siguiente, el bailarín no se quedó callado y se defendió de ella, mencionando varios temas del año pasado.

¿Valentino y Melissa eran amigos antes de La casa de los famosos Colombia?

En el posicionamiento en la gala de eliminación del domingo 1 de marzo, Melissa Gate se le posicionó a Valentino y le dijo que no podía creer que luego de que él la apoyaba, hablara tan mal de ella.

Hasta confesó que una vez cenaron juntos, pero él perdió su amistad, aun que ella no entendiera qué era lo que había hecho para que después hablara en su contra.

¿Cuáles son las pruebas de que Valentino apoyaba a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

En redes sociales han circulado un video de Valentino Lázaro hablando muy bien de Melissa Gate, diciendo que la está apoyando en su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.

Además, recientemente, sacaron a la luz más pruebas de que el bailarín comentaba clips en donde salía Melissa, una vez más, apoyándola en el reality.

Una de esas pruebas, fu un comentario en TikTok en un reto de presupuesto de la temporada pasada, en donde debían recolectar likes y Valentino escribió que estaba compartiendo, como una muestra de apoyo.