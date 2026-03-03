Andrea Valdiri mostró el millonario regalo que le dio a Isabella por sus 15 años: así reaccionó

Se acerca la celebración de 15 años de Isabella Valdiri, la hija mayor de Andrea Valdiri, y por ello, la creadora de contenido se ha encargado de registrar en sus redes sociales cada una de las sorpresas que tiene preparadas para la adolescente por motivo de esta fecha tan especial.

¿Cuál fue el millonario regalo que Andrea Valdiri le dio a su hija Isabella por motivo de sus 15 años?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influenciadora ha contado todos los detalles, nuevamente apareció y esta vez para contarle a sus seguidores cuál es el millonario regalo que le dará a su hija y con el que promete sorprenderla, tal y como lo ha hecho hasta ahora.

"Bueno les voy a comentar un poquito cómo me tocó correr con este detalle", dijo la creadora digital, quien reveló que días atrás vio a su hija entusiasmada de poder comprarse un costoso reloj, situación que la llevó a tomar la decisión de comprárselo por su cuenta.

Dicho esto, Valdiri procedió a abrir la caja en la que venía este accesorio, el cual consiste en una lujosa prenda de correa negra y marco completamente dorado, "ella lo quería en negro, delicado como ella, Isa es super sobria, ella no es tan aletosa como la madre", comentó.

¿Cómo reaccionó Isabella Valdiri tras recibir el millonario reloj que le compró Andrea Valdiri?

Más tarde, nuevamente acaparó la atención de los usuarios al compartir una conmovedora publicación en la que presumió cómo fue la entrega oficial de este millonario obsequio y la reacción de la joven al ver que su mamá cumplió con sus deseos y, una vez más, se salió con la suya.

En el encantador video que rápidamente fue inundado con corazones y comentarios por parte de sus seguidores, se puede observar a Isabella bastante conmovida y entre lágrimas abrazando a su mamá, quien por supuesto, también reaccionó con evidente conmoción al ver a su hija siendo feliz.

"Este reloj no marca solo horas, marca momentos. Marca recuerdos, aprendizajes, abrazos, risas y todo lo que construimos día a día. Te amo @valdiriisabella. Feliz cumpleaños y este es el comienzo para la gran sorpresa", detalló Andrea.

Cabe señalar que, el exclusivo reloj que recibió Isabella, tiene un valor aproximado de 56 millones de pesos colombianos, una alta suma de dinero que demuestra que, definitivamente, la influenciadora no escatima en gastos cuando se trata de darle lo mejor a sus hijas.