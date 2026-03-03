Raúl Ocampo sorprendió con tierna dedicatoria a su nueva novia en su cumpleaños: ¿qué le dijo?

El amor nuevamente tocó la puerta de Raúl Ocampo, quien hace pocos días confirmó a través de redes sociales que su corazón al parecer fue conquistado y ya tiene dueña.

¿Cuál fue el mensaje de cumpleaños que Raúl Ocampo le dio a su novia?

En medio del interés que continúa causando la joven con la que Raúl Ocampo se dio nuevamente una oportunidad en el amor, recientemente el reconocido actor le envió un amoroso y divertido mensaje de cumpleaños a Laura Dicelis, su nueva pareja, quien hoy 3 de marzo celebra un año más de vida.

"Agradecimientos especiales al domiciliario, feliz cumpleaños Laulis", comentó Ocampo en la reciente publicación que hizo Dicelis en su cuenta oficial de Instagram.

Teniendo en cuenta las palabras del exparticipante de MasterChef Celebrity y siendo conocedores de su humor, seguramente habría sido él quien participó como cómplice para el video que publicó para darle la bienvenida a su cumpleaños, pues, en la pieza, se puede observar a un hombre que toca el timbre de su habitación para hacerle una entrega muy especial.

Ella es Laura Dicelis, la nueva novia de Raúl Ocampo. Foto | Canal RCN.

Hasta el momento, Raúl, quien se ha destacado por su participación en producciones como 'Ana de Nadie' y 'Café con Aroma de Mujer', no ha compartido ninguna historia junto a Laura haciéndole alguna dedicatoria, pues, probablemente lo hará más adelante tal y como ella lo hizo días atrás cuando él cumplió años.

¿Quién es la nueva pareja de Raúl Ocampo, exparticipante de MasterChef Celebrity?

Con más de 5 mil seguidores, Laura Dicelis, quien sería la novia de Raúl, es una mujer que se dedica a crear contenido para redes sociales enfocado en Moda, pues en la descripción de su perfil aparece la siguiente descripción: "Atuendos pensados ​​para realzar cada momento, Moda, Estilo de vida, Todo lo que amo".

Raúl Ocampo sorprendió a su nueva novia con tierno mensaje. Foto | Canal RCN.

Por ahora, tal parece que la pareja prefiere no compartir mayores detalles de su romance y más bien, vivir de manera privada todo lo que está surgiendo entre los dos, pues hasta el momento sus apariciones en las redes no han revelado mucha información sobre cuánto llevan ni dónde se conocieron.